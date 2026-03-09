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OpenAI proyecta cien mil millones de dólares en ingresos publicitarios para el año 2030
OpenAI ha trazado una ambiciosa hoja de ruta financiera que posiciona a la publicidad como el motor fundamental de su sostenibilidad económica a largo plazo.

Por Redacción - 10 Abril 2026

Según informes recientes que citan presentaciones internas para inversores, la compañía liderada por Sam Altman proyecta cerrar el presente año 2026 con unos ingresos publicitarios de 2.500 millones de dólares. Este movimiento marca el inicio de una escalada sin precedentes en el sector tecnológico, con la meta establecida en alcanzar la asombrosa cifra de 100.000 millones de dólares para el año 2030. Esta estrategia busca mitigar los altísimos costes operativos derivados del entrenamiento y mantenimiento de sus modelos de lenguaje más avanzados, transformando a ChatGPT de una herramienta de productividad en una plataforma publicitaria de escala global.

El plan de crecimiento diseñado por la firma de inteligencia artificial contempla hitos intermedios sumamente agresivos que reflejan una confianza absoluta en su capacidad de penetración de mercado. Las proyecciones indican que la facturación por anuncios se elevará a 11.000 millones de dólares en 2027, escalando hasta los 25.000 millones en 2028 y alcanzando los 53.000 millones para 2029. Este ascenso meteórico se apoya en la premisa de que los productos de OpenAI logren atraer a 2.750 millones de usuarios semanales para finales de la década. Semejante volumen de audiencia situaría a la plataforma en una posición de competencia directa con los gigantes históricos de la publicidad digital, como Alphabet y Meta, quienes actualmente dominan la mayor parte de la inversión publicitaria en internet.

La incursión de OpenAI en este mercado no es meramente teórica, ya que los resultados preliminares de sus pruebas piloto han superado las expectativas más optimistas de los analistas. Desde que se iniciara el despliegue de anuncios en las versiones gratuitas y en el plan económico denominado Go a principios de este año, la respuesta del mercado ha sido inmediata. En apenas seis semanas desde su lanzamiento oficial en Estados Unidos, el programa piloto alcanzó una tasa de ingresos anualizada de 100 millones de dólares, contando ya con el respaldo de más de 600 anunciantes activos. Estos datos sugieren que las marcas están ávidas de encontrar nuevas formas de interactuar con las audiencias a través de interfaces conversacionales, un formato que ofrece una segmentación contextual mucho más profunda que la búsqueda tradicional.

A pesar de las advertencias iniciales de algunos expertos sobre el posible rechazo de los usuarios ante la interrupción de sus conversaciones con publicidad, la realidad operativa muestra un escenario distinto. OpenAI ha informado que los niveles de confianza de los consumidores se mantienen estables y que las tasas de desestimación de anuncios son notablemente bajas. La clave de este éxito reside en una integración que prioriza la relevancia y la utilidad, evitando saturar la experiencia de usuario. Mientras que competidores como Google y Meta reportaron ingresos publicitarios de 294.690 millones y 196.180 millones de dólares respectivamente al cierre de 2025, OpenAI avanza con paso firme para reclamar una porción significativa de ese pastel, redefiniendo las reglas de la monetización en la era de la inteligencia artificial.

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