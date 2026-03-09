El 98% de las familias españolas supervisa las compras online de sus hijos e hijas adolescentes

Fad Juventud y Amazon presentan hoy los resultados del estudio "Consumo online en familia", que examina el consumo online y los hábitos de compra en familias españolas con adolescentes de 12 a 17 años. Con una muestra de 1.032 padres y madres en España, la investigación revela que las familias españolas mantienen niveles muy elevados de supervisión sobre las actividades de compra de sus hijos, con el 98,1% monitorizando las compras online.

Dicha supervisión de las compras online de sus hijos e hijas incluyen preferencia por revisar y supervisar lo que compra por internet (44,15%) y no permitirle hacer compras online sin autorización previa (42,59%).

Además, dicha supervisión incluye un aspecto educativo ya que padres y madres afirman que asesoran a los jóvenes para que no malgasten su dinero (92,7%), les conciencian sobre la necesidad de su aprobación si quiere comprar algo por un importe elevado (90,1%) y la comunicación en la familia para que les cuenten en qué y cómo gasta su dinero (84,1%).

Sobre la autopercepción que tienen los progenitores sobre su consumo, declaran una media de 7.1 en grado de responsabilidad en el consumo. También perciben que sus hijas e hijos tienen un consumo menos responsable, una media de 6.2, casi un punto de diferencia en la comparación de la media de sus puntuaciones.

En este sentido, Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud señaló que: “La brecha que vemos entre cómo se perciben padres, madres y adolescentes no es contradictoria, sino parte del propio proceso educativo. Las familias están transmitiendo valores de consumo responsable, especialmente aspectos como el ahorro, la sostenibilidad o el uso consciente del dinero, pero es necesario tiempo y acompañamiento para que los y las adolescentes los incorporen en sus hábitos. Por eso, más allá de la supervisión, el papel de la familia como agente educativo sigue siendo clave también en el entorno digital.”

Por otro lado, entre la información que ofrece el estudio sobre cómo las familias españolas navegan por el comercio online, destaca el hecho de que las compras en tienda física sigan siendo muy relevantes entre la población adolescente. El 93,4% compró físicamente al menos una vez en el último año, frente al 62,7% que compró online.

Compras vicariales: las familias como intermediarias digitales

La investigación destaca que el 82,6% de los padres ha realizado compras online a petición explícita de sus hijos, principalmente de ropa y calzado (53,5%); videojuegos y productos digitales (25,1%); y electrónica (21,2%).

Las principales razones citadas fueron la responsabilidad parental (42,7%), que los hijos e hijas carecen de métodos de pago válidos (35,2%) y que los hijos e hijas son demasiado jóvenes para comprar de forma independiente (23,9%).

De acuerdo con Ana Sánchez Jaúregui, directora de consumo en Amazon: “Estos datos confirman que el comercio minorista online, y en concreto nuestra tienda en Amazon.es, es un servicio pensado para adultos y como tal lo entienden las familias españolas. Pero más importante aún, refleja que los padres están ejerciendo activamente su rol, tienen normas claras en casa sobre compras online. La gran penetración de lo que el estudio llama 'compra vicaria' (padres que compran online para sus hijos) confirma un patrón familiar saludable donde los padres están involucrados, supervisando, y usando esas compras como oportunidades para educar en un consumo responsable”.

Preocupaciones de seguridad y medidas de protección

La seguridad digital emerge como una prioridad máxima para las madres y padres españoles, con preocupaciones significativas sobre: ciberacoso (76,9%); acoso sexual online (76,7%); contacto con adultos desconocidos (76,2%); fraude y estafas online (62,3%); y robo de datos bancarios y personales (57,1%).

Como respuesta, el 87,4% de las familias ha establecido normas claras en el hogar sobre el comportamiento online, mientras que el 58,7% utiliza controles parentales en dispositivos y plataformas.

Educación en consumo responsable y sostenibilidad

Por otro lado, las familias transmiten activamente valores de consumo responsable y sostenibilidad a sus hijos a través de las siguientes acciones: promover productos reutilizables y duraderos (79,3%); liderar con el ejemplo a través de sus propios hábitos de compra (75,5%) y educar sobre el ahorro y la reducción del consumo y la energía (71,1%)

El estudio también señala una tendencia creciente hacia el consumo de segunda mano, con un 56,2% de padres y madres comprando productos de segunda mano en el último año. Sin embargo, los factores económicos (81,2%) siguen siendo el motor principal para hacer este tipo de compras más que las preocupaciones ambientales (30,5%).

En conjunto, el estudio refleja que el consumo en familia es mucho más que una práctica cotidiana: es un espacio clave donde se configuran valores, hábitos y formas de relacionarse con el entorno. En un contexto marcado por la digitalización y la presión del consumo, el papel de las familias resulta determinante para acompañar a los adolescentes en el desarrollo de una relación más consciente, crítica y equilibrada.