El 98 % de los responsables de tecnología considera que la automatización y la IA mejorarán su labor

Por Redacción - 11 Septiembre 2025

Canon ha publicado la segunda edición de su Barómetro de Transformación de IT, un estudio en el que participaron 1.709 responsables de la toma de decisiones tecnológicas (ITDM) de siete mercados europeos clave: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, países nórdicos, Países Bajos y España.

Entre las principales conclusiones destaca que el 98% de los encuestados identifica la automatización y digitalización de procesos como una vía esencial para optimizar su función, liberarse de tareas rutinarias y reducir tanto la carga de trabajo como el nivel de estrés.

Tras años de fuertes desafíos, los ITDM se muestran hoy más motivados y optimistas respecto a su labor. Los niveles de estrés han descendido un 20% en comparación con el informe anterior, realizado en plena pandemia, y un 79% afirma sentirse realizado en su puesto.

Aun así, el 69% sigue considerando su trabajo exigente, especialmente por la presión de los equipos directivos (54%) y la dificultad para atraer y retener talento especializado (52%). Otra de sus principales preocupaciones es la seguridad de la información, señalada por un 33% de los participantes como una de las áreas que más tiempo y atención requieren.

Automatización e IA: la nueva fase de la transformación

Si en 2019 y 2021 gran parte de los esfuerzos se destinaban al mantenimiento de hardware y resolución de incidencias, ahora los ITDM han desplazado su foco hacia la estrategia, la nube y la automatización, lo que refleja una mayor orientación hacia la innovación y la anticipación de necesidades futuras.

De cara a los próximos años, destacan como prioridades de inversión la inteligencia artificial, la automatización y las tecnologías eficientes y sostenibles. De hecho, el 98% de los encuestados considera que la automatización resulta clave para poder centrarse en proyectos estratégicos, aumentando así su eficacia y satisfacción profesional.

A la hora de seleccionar nuevos proveedores, las principales prioridades son la compatibilidad con la infraestructura existente, las credenciales de seguridad y la fiabilidad tecnológica. La sostenibilidad también gana relevancia, con un crecimiento previsto en las inversiones en soluciones de bajo consumo energético.

