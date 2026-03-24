La marca país de Israel se deteriora: su reputación cae en picado y será difícil revertirla

La reputación internacional de Israel atraviesa su momento más crítico desde que se tienen registros estadísticos, consolidando una tendencia de aislamiento que parece haber echado raíces en la opinión pública global.

Según los datos revelados recientemente por BrandIL en el último Índice de Marcas Nacionales, el país no solo repite por segundo año consecutivo en el último lugar de una lista que comprende 50 naciones, sino que además ha protagonizado el desplome anual más severo en las casi dos décadas de existencia de esta medición. Esta caída del 6.1% en su puntuación general trasciende las fluctuaciones habituales de la diplomacia y se adentra en un terreno donde la percepción de la identidad nacional misma se ve cuestionada por ciudadanos de los cinco continentes.

El análisis desarrollado por el experto en políticas Simon Anholt junto a la consultora Ipsos no se basa en el rendimiento macroeconómico o la capacidad bélica, sino en la construcción subjetiva que el resto del mundo hace sobre una nación.

A través de dimensiones como la cultura, el turismo, la gobernanza y las personas, el índice captura el pulso del sentimiento global. En este sentido, los resultados obtenidos entre agosto y septiembre de 2025, tras consultar a 40,000 personas en mercados que representan el 70% de la población mundial, dibujan un escenario de desconfianza profunda. Lo más alarmante para los analistas es que la animadversión ya no se limita exclusivamente a la gestión del liderazgo político, sino que ha permeado hacia la percepción de la sociedad civil, afectando directamente la imagen de los ciudadanos israelíes en el extranjero.

Esta erosión del capital social humano es particularmente evidente en la categoría de confianza y empatía, donde Israel también ha quedado relegado al fondo de la clasificación. El informe sugiere que la narrativa internacional ha dejado de distinguir entre las decisiones gubernamentales y la diversidad de pensamiento dentro de la población, asumiendo una responsabilidad colectiva que se traduce en encuentros hostiles fuera de sus fronteras. Esta ruptura de lazos se manifiesta de forma tangible en el boicot académico y cultural, así como en un rechazo creciente hacia los productos y servicios de origen israelí. Aunque el índice mide sentimientos y no cifras de ventas inmediatas, el daño reputacional actúa como un precursor de una posible erosión económica que podría comprometer la inversión extranjera y el flujo turístico en los años venideros.

Un factor determinante en este cambio de paradigma es la brecha generacional, especialmente visible en la Generación Z de los países occidentales.

Para este segmento demográfico, la legitimidad del Estado se ha visto seriamente comprometida, utilizando términos como colonialismo para definir la presencia regional del país. Mientras tanto, se observa una contradicción flagrante entre los indicadores objetivos y la percepción subjetiva; a pesar de mantener niveles de producto interior bruto per cápita, educación y esperanza de vida propios de una economía avanzada, el imaginario colectivo global empieza a situar a Israel en la periferia. Este fenómeno de desconexión entre la realidad estadística y la imagen proyectada supone un desafío existencial para una nación que ha fundamentado gran parte de su éxito en la vanguardia tecnológica y la integración en los mercados globales.

Mientras otras naciones de la región, como Arabia Saudita, experimentan ascensos notables en su valoración internacional gracias a esfuerzos de apertura y promoción, Israel parece atrapado en una espiral de desaprobación que ni siquiera el declive gradual de otras potencias logra matizar. La situación se vuelve aún más compleja al observar que, aunque la Autoridad Palestina sigue manteniendo una posición baja en el ranking general, ha mostrado una mejora modesta en su percepción, lo que subraya el cambio de sensibilidad en la audiencia global. Sin una estrategia clara para reconstruir los puentes de confianza y humanizar nuevamente su imagen ante una juventud mundial cada vez más crítica, el país se enfrenta al riesgo de ver cómo su prestigio desaparece definitivamente del radar de las naciones valoradas.