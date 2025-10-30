Noticia Marketing Sector Automóvil

BYD da el salto al entretenimiento digital creando su propio universo dentro de Fortnite
La marca lleva a la escena del gaming el primer espectáculo de drones de la historia del videojuego, inspirado en su show real con 1.000 drones.

Por Redacción - 4 Noviembre 2025

La industria de la automoción, inmersa en una profunda transformación hacia la movilidad eléctrica, ha encontrado un nuevo y fértil territorio para la narrativa de marca: el entretenimiento digital interactivo.

En una acción pionera que trasciende los límites de la publicidad tradicional, la gigante de vehículos eléctricos BYD ha formalizado su incursión en el universo de Fortnite, el popular videojuego de Epic Games, de la mano de GGTech Studios. Este proyecto no solo representa una colaboración estratégica, sino la materialización del primer espectáculo de drones de la historia del videojuego, estableciendo un hito en la forma en que las compañías se relacionan con las audiencias gamer a escala global.

El corazón de esta ambiciosa iniciativa reside en la cuidadosa recreación digital de un evento real. BYD, tras deslumbrar al mundo con un impresionante show de 1.000 drones en Roma para presentar su nueva gama de vehículos eléctricos, ha encomendado a GGTech Studios, la división interna de desarrollo de videojuegos de GGTech Entertainment, el desafío de trasladar esa magnitud visual al metaverso. Lo verdaderamente innovador reside en el proceso de desarrollo; cada uno de los elementos aéreos que componen el espectáculo dentro de la parte interactiva de Fortnite fue meticulosamente colocado y animado de forma manual utilizando el Unreal Editor para Fortnite (UEFN). Esta dedicación artesanal, aplicada a un referente del mundo físico, convierte la experiencia en una demostración gamificada de entretenimiento de alta inmersión, donde la tecnología y la creatividad confluyen para narrar una historia de marca. Con esta acción, BYD se posiciona como una exploradora de las vastas posibilidades que ofrece la plataforma de Fortnite para la innovación creativa y la colaboración intersectorial, marcando una nueva frontera en la trascendencia de los grandes espectáculos del mundo real al ámbito digital.

El universo BYD dentro de Fortnite se articula a través de una doble vertiente lúdica, pensada para capturar la atención de un amplio espectro de jugadores. Por un lado, se presenta el modo Aventura, una experiencia diseñada para un único jugador donde la competitividad se reemplaza por una inmersión profundamente narrativa. En este formato, la clave reside en la exploración detallada de los entornos futuristas, que sirven de escenario para la presentación de los productos de la marca, sus características más destacadas y la hilazón de una historia principal. Los jugadores deben responder a la llamada del deber después de que un misterioso accidente haya sumido a esta espectacular ciudad digital en el caos, debiendo completar misiones específicas para restaurar el orden. La experiencia se concreta en cuatro desafíos que permiten a jugadores de cualquier edad refinar habilidades muy valoradas dentro de Fortnite, como son el parkour y el popular Only Up, al mismo tiempo que descubren el alma de la marca automovilística.

Complementando la faceta exploratoria y narrativa, el proyecto incorpora el modo Rocket Racing, enfocando la experiencia en la velocidad pura y la precisión en la conducción. Este formato invita a los jugadores a competir en una vibrante pista de carreras con el objetivo de completarla en el menor tiempo posible. La naturaleza de Rocket Racing permite la competición directa entre múltiples jugadores o, alternativamente, un desafiante modo de un solo jugador, donde se busca superar la mejor marca personal. El mapa BYD Racing está optimizado para el formato Carrera, facilitando su integración en competiciones directas y su uso en showrooms o eventos promocionales.

Esta sinergia con el gaming va más allá de un simple lanzamiento; la colaboración de BYD con GGTech Entertainment, extendiéndose a eventos de gran resonancia como Telcel GAMERGY y proyectos educativos como Telcel UNIVERSITY Esports, subraya un compromiso real con el desarrollo global de la industria gaming. Este sector se destaca por su naturaleza multidisciplinar y su probada capacidad para forjar alianzas significativas con empresas de diversa índole, demostrando que la innovación en la movilidad y el entretenimiento digital están destinados a converger.

