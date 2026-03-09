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La estrategia de YouTube para competir con la televisión tradicional podría pasar por incluir bloques de anuncios de 90 segundos sin opción de omitir
La estrategia de YouTube para competir con la televisión tradicional podría pasar por incluir bloques de anuncios de 90 segundos sin opción de omitir

Por Redacción - 10 Abril 2026

Recientemente, se ha detectado que Youtube está llevando a cabo pruebas experimentales con bloques publicitarios no saltables de 90 segundos de duración, una cifra que supera significativamente los límites estándar previamente establecidos. Aunque los registros oficiales de la compañía todavía señalan los 60 segundos como el tope máximo para anuncios reservados en dispositivos de televisión conectada, los reportes de diversos usuarios en foros especializados indican que esta nueva frontera temporal ya está siendo explorada en contenidos de larga duración, lo que sugiere un cambio estratégico hacia formatos más densos y menos fragmentados.

Esta iniciativa responde a una tendencia clara en la que los espectadores, acostumbrados históricamente a las pausas comerciales de la televisión lineal, parecen mostrar una tolerancia distinta cuando consumen videos desde la comodidad de su sofá. Al incrementar el tiempo de los anuncios obligatorios, YouTube no solo busca maximizar el valor de su inventario publicitario, sino también simplificar la experiencia del espectador al agrupar la carga comercial en menos interrupciones pero de mayor extensión. Es una maniobra que intenta equilibrar la balanza entre la rentabilidad y la retención del usuario, evaluando hasta qué punto la audiencia está dispuesta a aceptar pausas prolongadas antes de que surja un rechazo que afecte las métricas de visualización diaria, que actualmente superan los mil millones de horas en televisores a nivel global.

El trasfondo de estos movimientos también revela una intención de captar los presupuestos de grandes anunciantes que tradicionalmente se destinaban a las cadenas de televisión por cable.

Al ofrecer bloques de 90 segundos, la plataforma se alinea con los estándares de la industria del streaming y el cine, donde la narrativa publicitaria requiere de tiempos más amplios para generar impacto. No obstante, es fundamental distinguir estos experimentos de las medidas disuasorias aplicadas contra el uso de bloqueadores de anuncios. Mientras que en ciertos casos se han avistado bloques excesivamente largos como respuesta a la detección de software no autorizado, los anuncios de 90 segundos en televisión conectada representan una exploración legítima de nuevos modelos de negocio orientados a un público que ya considera a YouTube como su principal canal de entretenimiento doméstico.

A pesar de la evidencia compartida por la comunidad, la postura oficial de la empresa ha sido de cautela, llegando incluso a desmentir la implementación generalizada de estos formatos en declaraciones recientes.

Esta ambivalencia refleja la delicada naturaleza de las pruebas A/B en el sector tecnológico, donde se mide el comportamiento humano en tiempo real antes de realizar cualquier cambio permanente en la interfaz. Lo cierto es que, con YouTube liderando las cuotas de tiempo de pantalla en países como Estados Unidos, superando incluso a gigantes como Netflix en consumo acumulado, la transición hacia un modelo publicitario más robusto parece inevitable. La plataforma continúa refinando su ecosistema para ofrecer una experiencia que, aunque digital en su origen, se siente cada vez más cercana a la televisión de toda la vida, con sus pausas largas y su ritmo pausado.

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