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El condado de Santa Clara demanda a Meta por beneficios millonarios en anuncios de estafas
El desafío legal de Santa Clara contra el gigante de las redes sociales
El condado de Santa Clara demanda a Meta por beneficios millonarios en anuncios de estafas

Por Redacción - 12 Mayo 2026

La batalla por la integridad en la publicidad digital ha cobrado una relevancia sin precedentes tras la decisión del condado de Santa Clara de emprender acciones legales contra Meta Platforms.

Esta demanda, presentada ante el Tribunal Superior del condado en representación de todos los residentes de California, sostiene que la matriz de Facebook e Instagram ha priorizado sistemáticamente el beneficio económico sobre la seguridad de sus usuarios. La acusación central apunta a que la empresa no solo ha permitido la proliferación de anuncios fraudulentos a escala global, sino que ha obtenido ingresos multimillonarios a través de estas prácticas, contraviniendo las leyes estatales sobre publicidad engañosa y competencia desleal. La importancia de este caso radica en su origen, pues proviene del corazón de Silicon Valley, donde las autoridades locales han decidido ejercer un rol fiscalizador más estricto sobre las corporaciones que definen la comunicación moderna.

El trasfondo financiero de estas acusaciones es sorprendente, basándose en documentos internos filtrados que sugieren que Meta podría haber generado hasta 7000 millones de dólares en ingresos anuales provenientes de publicidad clasificada como de alto riesgo.

Según el condado, estos anuncios presentan señales evidentes de fraude que la plataforma decide ignorar para mantener sus márgenes de beneficio. La denuncia es particularmente incisiva al afirmar que, en lugar de implementar una limpieza profunda de su inventario publicitario, la organización estableció ciertos límites o mecanismos de protección diseñados específicamente para frenar cualquier esfuerzo de reducción de estafas que pudiera impactar negativamente en los resultados financieros de la compañía. Esta supuesta manipulación de los estándares de seguridad para proteger el flujo de caja representa el núcleo del conflicto ético y legal que ahora se dirime en los tribunales californianos.

La respuesta de Meta no se ha hecho esperar, defendiendo con vehemencia la integridad de sus sistemas de moderación.

A través de su portavoz, Andy Stone, la empresa ha manifestado que la demanda se apoya en interpretaciones erróneas de informes periodísticos que distorsionan sus verdaderas motivaciones. Desde la perspectiva de la compañía, la lucha contra el fraude es una tarea constante y agresiva, argumentando que las estafas perjudican tanto a los usuarios como a la propia viabilidad del negocio publicitario a largo plazo. No obstante, el condado de Santa Clara insiste en que la realidad operativa es muy distinta, sugiriendo que Meta ha contribuido materialmente a una crisis de fraude al permitir que intermediarios comercialicen cuentas protegidas contra medidas de cumplimiento, facilitando así la colocación de anuncios maliciosos que eluden los filtros convencionales de seguridad.

Un punto crítico de la demanda involucra el uso de tecnologías de vanguardia, específicamente la inteligencia artificial generativa. El condado alega que estos sistemas, lejos de ser herramientas puramente positivas, están siendo utilizados por actores poco éticos con el auxilio técnico de la propia plataforma para crear campañas fraudulentas más convincentes y difíciles de detectar. Además, se acusa a la empresa de dirigir estos anuncios de forma deliberada hacia usuarios que ya habían interactuado previamente con ofertas engañosas, creando un ciclo de victimización que maximiza el alcance del fraude. Para el abogado del condado, Tony LoPresti, esta situación ha alcanzado niveles extraordinarios que exigen una rendición de cuentas inmediata, subrayando el deber especial que tienen los fiscales civiles en la zona de supervisar que las empresas tecnológicas operen dentro de los límites de la legalidad y la transparencia.

Finalmente, la acción judicial pone el foco en la supuesta discrepancia entre el discurso público de Meta y sus acciones internas. Mientras la empresa asegura públicamente que la seguridad es su prioridad y que somete cada anuncio a revisiones rigurosas, la demanda sostiene que tales afirmaciones han servido para engañar al público y ocultar el grado en que el contenido fraudulento ha impulsado el crecimiento de sus acciones. Existe la sospecha, detallada en el escrito legal, de que la plataforma tiene la capacidad técnica de ajustar el volumen de anuncios de dudosa procedencia según sus necesidades financieras para cumplir con objetivos de ingresos específicos. Esta acusación de manipulación deliberada del inventario publicitario para suavizar las ganancias trimestrales añade una dimensión de gravedad que podría transformar la manera en que se regulan los modelos de negocio basados en algoritmos y publicidad masiva.

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