El Ojo de Iberoamérica anuncia los finalistas de los Premios 2025

El Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, consolidado a lo largo de más de veintiocho años como el faro global de la creatividad con perspectiva latina, ha revelado la lista de finalistas que aspiran a los codiciados premios de Bronce, Plata, Oro y el máximo galardón, el Gran Ojo.

Este anuncio llega tras un proceso de evaluación exhaustivo y riguroso que ha reunido, durante tres semanas, a una asamblea de profesionales de élite de toda la región. Un total de diecinueve presidentes de jurado y cuatrocientos cuarenta jurados críticos, provenientes de veinticuatro premios a lo largo de Iberoamérica, han debatido y discernido las propuestas más audaces e inspiradoras del sector. El Ojo, además de ser una vitrina de la excelencia, se reafirma como el único festival latinoamericano incluido en el prestigioso WARC Creative 100, un indicador fundamental de la creatividad mundial.

El corazón de este proceso de selección reside en su cuerpo de presidentes de jurado, figuras preeminentes de la industria que aportan una visión experta y humana a cada categoría. Sergio Gordilho, socio, copresidente y CCO de Africa Creative en Brasil, lidera una triada de premios clave: El Ojo Transformación Creativa del Negocio, El Tercer Ojo y El Ojo Ideas Latinas para el Mundo, marcando el pulso de la innovación y la relevancia global de las ideas locales. En el ámbito de la narrativa audiovisual, Diego Gueler Montero, fundador y Chief Creative Officer de Zurda Agency, Argentina, preside El Ojo Film, mientras que Luis “Madruga” Enríquez, CCO de VML México y presidente del Círculo Creativo de México, guía El Ojo Vía Pública. La experiencia que conecta a las marcas con las personas se juzga bajo la batuta de Rodrigo Jatene, Chief Creative Officer de Wieden+Kennedy Latam, Brasil, al frente de El Ojo Experiencia de Marca & Activación.

La eficacia, métrica esencial de cualquier estrategia de comunicación, recae en la perspectiva global de Tati Lindenberg, Chief Brand Officer de Unilever Fabric Cleaning, desde Reino Unido, presidiendo El Ojo Eficacia. El pulso digital lo toma Alejandro Di Trolio, European Creative Chairman de Cheil Worldwide, España, en El Ojo Digital & Social. La calidad estética y funcional del diseño encuentra su referente en Susana Albuquerque, Executive Creative Director y socia de Uzina Lisboa, Portugal, quien preside El Ojo Design. Las narrativas con propósito son evaluadas por Pedro Prado, Executive Creative Director de TBWA\Media Arts Lab, Estados Unidos, en El Ojo Contenido, y Gonzalo Vecino, CCO de TombrasNiña Latam, Argentina, en El Ojo Sports. La comunicación en la esfera pública y las relaciones con los medios son capitaneadas por Tania Riera, directora creativa ejecutiva de Ernest, España, en El Ojo PR.

Los aspectos más técnicos y de vanguardia también cuentan con líderes de primer nivel. Rafael Nasser, CEO de Hogarth Brasil, es el responsable de El Ojo Innovación y Creative Data. Belén Urbaneja, Vicepresidenta de Responsabilidad Social Corporativa en The Walt Disney Company Latin America, subraya la importancia de la conciencia social al frente de El Ojo Sustentable. La maestría en la ejecución visual y la producción recaen en Mike Arciniega, presidente y CCO de Archer Troy, México, presidiendo El Ojo Gráfica y El Ojo Producción Gráfica. Christine Saouda, COO de Publicis Groupe Colombia, lidera El Ojo Media, mientras que la salud y la industria farmacéutica son abordadas por Agustín Alba, ECD de Dentsu Creative Argentina, en El Ojo Salud & Pharma. Félix del Valle, CCO de MRM Spain, aporta su visión en El Ojo Directo.

La convergencia de lo creativo con el comercio encuentra en Rosana Vilcarromero, Gerenta de Marketing en Supermercados Peruanos, a la presidenta de El Ojo Creative Commerce. Finalmente, la artesanía de la producción audiovisual y sonora se distingue con la experiencia de Yupi Segura, directora de Oriental Films, en El Ojo Producción Audiovisual, y Tony Waissmann, fundador de 52 y líder de Círculo Creativo USA en Miami, al frente de El Ojo Radio & Audio y El Ojo Producción de Audio & Sonido. Este abanico de líderes, con su diversidad de roles y procedencias, garantiza que cada pieza finalista sea examinada a través de un prisma de experiencia, rigor y una profunda comprensión de las tendencias y sensibilidades que mueven a la región iberoamericana y al mundo. Las ceremonias de premiación, que se celebrarán los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025, se perfilan como el clímax de esta celebración anual del ingenio y el talento, que fomenta la inspiración, el encuentro y la constante elevación del estándar creativo. Los responsables de las piezas, campañas y casos que han alcanzado el reconocimiento de finalistas merecen la felicitación por haber superado este estricto primer corte.