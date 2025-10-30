Nota de prensa Eventos

El Ojo de Iberoamérica anuncia los finalistas de los Premios 2025

Por Redacción - 5 Noviembre 2025

El Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, consolidado a lo largo de más de veintiocho años como el faro global de la creatividad con perspectiva latina, ha revelado la lista de finalistas que aspiran a los codiciados premios de Bronce, Plata, Oro y el máximo galardón, el Gran Ojo.

Este anuncio llega tras un proceso de evaluación exhaustivo y riguroso que ha reunido, durante tres semanas, a una asamblea de profesionales de élite de toda la región. Un total de diecinueve presidentes de jurado y cuatrocientos cuarenta jurados críticos, provenientes de veinticuatro premios a lo largo de Iberoamérica, han debatido y discernido las propuestas más audaces e inspiradoras del sector. El Ojo, además de ser una vitrina de la excelencia, se reafirma como el único festival latinoamericano incluido en el prestigioso WARC Creative 100, un indicador fundamental de la creatividad mundial.

El corazón de este proceso de selección reside en su cuerpo de presidentes de jurado, figuras preeminentes de la industria que aportan una visión experta y humana a cada categoría. Sergio Gordilho, socio, copresidente y CCO de Africa Creative en Brasil, lidera una triada de premios clave: El Ojo Transformación Creativa del Negocio, El Tercer Ojo y El Ojo Ideas Latinas para el Mundo, marcando el pulso de la innovación y la relevancia global de las ideas locales. En el ámbito de la narrativa audiovisual, Diego Gueler Montero, fundador y Chief Creative Officer de Zurda Agency, Argentina, preside El Ojo Film, mientras que Luis “Madruga” Enríquez, CCO de VML México y presidente del Círculo Creativo de México, guía El Ojo Vía Pública. La experiencia que conecta a las marcas con las personas se juzga bajo la batuta de Rodrigo Jatene, Chief Creative Officer de Wieden+Kennedy Latam, Brasil, al frente de El Ojo Experiencia de Marca & Activación.

La eficacia, métrica esencial de cualquier estrategia de comunicación, recae en la perspectiva global de Tati Lindenberg, Chief Brand Officer de Unilever Fabric Cleaning, desde Reino Unido, presidiendo El Ojo Eficacia. El pulso digital lo toma Alejandro Di Trolio, European Creative Chairman de Cheil Worldwide, España, en El Ojo Digital & Social. La calidad estética y funcional del diseño encuentra su referente en Susana Albuquerque, Executive Creative Director y socia de Uzina Lisboa, Portugal, quien preside El Ojo Design. Las narrativas con propósito son evaluadas por Pedro Prado, Executive Creative Director de TBWA\Media Arts Lab, Estados Unidos, en El Ojo Contenido, y Gonzalo Vecino, CCO de TombrasNiña Latam, Argentina, en El Ojo Sports. La comunicación en la esfera pública y las relaciones con los medios son capitaneadas por Tania Riera, directora creativa ejecutiva de Ernest, España, en El Ojo PR.

Los aspectos más técnicos y de vanguardia también cuentan con líderes de primer nivel. Rafael Nasser, CEO de Hogarth Brasil, es el responsable de El Ojo Innovación y Creative Data. Belén Urbaneja, Vicepresidenta de Responsabilidad Social Corporativa en The Walt Disney Company Latin America, subraya la importancia de la conciencia social al frente de El Ojo Sustentable. La maestría en la ejecución visual y la producción recaen en Mike Arciniega, presidente y CCO de Archer Troy, México, presidiendo El Ojo Gráfica y El Ojo Producción Gráfica. Christine Saouda, COO de Publicis Groupe Colombia, lidera El Ojo Media, mientras que la salud y la industria farmacéutica son abordadas por Agustín Alba, ECD de Dentsu Creative Argentina, en El Ojo Salud & Pharma. Félix del Valle, CCO de MRM Spain, aporta su visión en El Ojo Directo.

La convergencia de lo creativo con el comercio encuentra en Rosana Vilcarromero, Gerenta de Marketing en Supermercados Peruanos, a la presidenta de El Ojo Creative Commerce. Finalmente, la artesanía de la producción audiovisual y sonora se distingue con la experiencia de Yupi Segura, directora de Oriental Films, en El Ojo Producción Audiovisual, y Tony Waissmann, fundador de 52 y líder de Círculo Creativo USA en Miami, al frente de El Ojo Radio & Audio y El Ojo Producción de Audio & Sonido. Este abanico de líderes, con su diversidad de roles y procedencias, garantiza que cada pieza finalista sea examinada a través de un prisma de experiencia, rigor y una profunda comprensión de las tendencias y sensibilidades que mueven a la región iberoamericana y al mundo. Las ceremonias de premiación, que se celebrarán los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025, se perfilan como el clímax de esta celebración anual del ingenio y el talento, que fomenta la inspiración, el encuentro y la constante elevación del estándar creativo. Los responsables de las piezas, campañas y casos que han alcanzado el reconocimiento de finalistas merecen la felicitación por haber superado este estricto primer corte.

Contenidos relacionados
IAB Spain presenta el nuevo Libro Blanco de Retail Media marcando una hoja de ruta clave para el futuro comercial
NxtBigThing: "La adopción responsable de la IA marca la diferencia entre eficiencia y banalización"
Jornada UTECA 2025: El principal obstáculo para la competencia leal y la transparencia es la opacidad de los datos y las métricas que ofrecen las gigantes tecnológicas
Más Leídos
Playmobil, MGA, Hasbro, Clementoni, LEGO, Famosa y Mattel vuelven a brillar entre las marcas de la lista anual de juguetes más deseados para Navidad
El mejor marketing para una marca como Ferrari es crear algo exclusivo y es lo que acaba de hacer como tributo a su icónico F40
Hundred Burgers, la marca española de las mejores hamburguesas del mundo, preparada para comerse el mundo
Las empresas ya preparan su estrategia de ventas de cara al próximo Black Friday 2025 del 28 de Noviembre
El nuevo navegador de ChatGPT Atlas podría cambiar las reglas del marketing digital y el diseño web
El costo reputacional de la imprudencia mediática de Lamine Yamal tras la derrota en el clásico y el riesgo de las cláusulas de moralidad
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
La tenebrosa y oscura campaña y estrategia de marketing de Zara que llega como colección para Halloween 2025
Continua Leyendo...
El neón azul y rosa: La estética vibrante que hizo indistinguible la marca de la ciudad de Miami
El 58% de búsquedas sin clics: la inteligencia artificial transforma la estrategia de contenidos digitales
Gilles Vincent: "En las presentaciones PowerPoint, una buena diapositiva puede cambiar el rumbo de una reunión"
Los marketplaces ya dominan el comercio online: ya mueven 19.000 millones de euros en España
Contenidos Patrocinados
La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
Cómo optimizar la visibilidad de marca y retailers en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
ADS
Promocionados
Cómo mejorar tu nivel de inglés para destacar en el mercado laboral español
Cómo un software ERP transforma la gestión de obras, la facturación y los recursos humanos
El renacer del marketing directo: cómo el buzoneo segmentado está marcando la diferencia en la era digital
La IA reinventa el PDF: el fin de una era para el documento digital y el comienzo de una nueva interacción inteligente