Nota de prensa Eventos

Best Branding Awards reconoce a las marcas que convierten el branding en crecimiento de negocio

Por Redacción - 15 Abril 2026

En México, miles de marcas compiten diariamente por la atención del consumidor, pero sólo unas cuantas logran traducir su estrategia de branding en posicionamiento, diferenciación y resultados de negocio. En ese sentido, Best Branding Awards México celebrará su segunda edición, reconociendo estrategias que están generando valor real en la industria.

El certamen distinguirá a las marcas que han convertido su narrativa, identidad y experiencia en activos estratégicos, capaces de influir en la decisión de compra y fortalecer su presencia en el mercado. Se reconocerá el trabajo brillante, no el promedio.

Para esta edición, las inscripciones de casos ya están abiertas y contemplan cuatro fechas de cierre: la primera, el 22 de mayo; la segunda, el 29 de mayo; la tercera, el 5 de junio; y la cuarta, el 15 de junio.

La evaluación estará a cargo de CEOs, CMOs y líderes de distintas industrias, quienes analizarán casos que destacan por su ejecución en áreas como estrategia de marca, innovación, identidad visual y experiencia de usuario, factores clave para competir en mercados cada vez más fragmentados.

Además de reconocer a grandes compañías, el evento pondrá especial atención en marcas emergentes que han logrado ganar terreno con propuestas innovadoras, evidenciando el papel del branding como una palanca de crecimiento incluso para nuevos jugadores.

La premiación también abordará el branding como un lenguaje integral de negocio, evaluando desde la identidad expresiva, como logotipos y comunicación verbal, hasta la consistencia en puntos de contacto físicos, digitales y omnicanales, así como la relevancia cultural, donde hoy se construye la relación con el consumidor.

Como antecedente, en su primera edición el certamen reunió a más de 60 jueces especializados y más de 200 asistentes, entre líderes de marketing, agencias, consultoras, medios y academia, reflejando el interés del sector por profesionalizar y medir el impacto del branding.

En paralelo, la creciente digitalización del consumo y la diversificación de canales han elevado la complejidad para construir marca, obligando a las empresas a integrar estrategias más consistentes y medibles. Hoy, el branding no sólo comunica, sino que incide directamente en métricas como preferencia, lealtad y conversión.

A esto se suma que las audiencias demandan cada vez mayor coherencia, autenticidad y propósito por parte de las marcas, lo que ha llevado a las compañías a replantear la forma en que construyen su identidad y se relacionan con sus consumidores a lo largo de todo el customer journey.

Best Branding Awards busca consolidarse como un referente que identifica las estrategias que sí generan retorno, en un momento en el que la marca se ha convertido en uno de los principales activos para competir y crecer en el mercado mexicano.

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