Lowi patrocinará al RCD Espanyol

La estrategia de Lowi para conectar con su público ha dado un paso significativo a través de una alianza estratégica con el RCD Espanyol, un club con una rica historia de 125 años que lo convierte en uno de los más emblemáticos del fútbol español. Este acuerdo de patrocinio, firmado por un año, sitúa la marca de telecomunicaciones en la parte trasera de la camiseta del primer equipo, una posición de alta visibilidad que busca fortalecer el vínculo de Lowi con los aficionados y, al mismo tiempo, amplificar su presencia en el competitivo mundo del deporte. La colaboración trasciende la mera exposición de marca; se trata de una apuesta por la cercanía, la creación de experiencias exclusivas y el desarrollo de contenido que resuene directamente con la comunidad de seguidores del club perico, demostrando un entendimiento genuino de lo que motiva a los aficionados. Con esta iniciativa, la compañía busca tejer conexiones duraderas que vayan más allá de la simple provisión de servicios, consolidándose como una marca que forma parte del día a día de las personas.

La decisión de Lowi de sumarse a la familia del RCD Espanyol, un equipo que ha demostrado su valía tanto en la Primera como en la Segunda División, subraya su compromiso de apoyo al fútbol y a sus seguidores. Este movimiento se alinea perfectamente con la nueva identidad de marca de la operadora, que ha adoptado el lema "Ese punto de más", una declaración de intenciones que promete ir más allá de las expectativas. La compañía no solo se enfoca en ofrecer la mejor tecnología, sino que también se compromete a proporcionar un servicio con un valor añadido, ya sea a través de una atención al cliente más cercana, una oferta de contenidos más amplia o servicios que se ajustan a las necesidades reales de los usuarios. Esta filosofía se refleja en su diversa cartera de planes de conectividad, que incluyen servicios de fibra y una red móvil 5G con una cobertura que abarca a más del 90% de la población, asegurando una conexión fiable y de alta velocidad para todos sus clientes.

Además de su servicio de conectividad, la propuesta de valor de Lowi se ha enriquecido con el reciente lanzamiento de Lowi TV, una plataforma que complementa su oferta tradicional y la sitúa en un lugar prominente dentro del mercado de contenidos audiovisuales. Con más de 100 canales y 4.000 contenidos disponibles, Lowi TV no es solo un servicio más, sino una experiencia completa diseñada para los amantes del deporte y el entretenimiento. La plataforma ofrece acceso a la La Liga Hypermotion, así como a las principales competiciones de tenis, ciclismo y automovilismo a través de los canales Eurosport 1 y Eurosport 2. Además, para los aficionados a las series y películas, la plataforma permite el acceso a servicios de streaming tan populares como Netflix, Prime y Disney+. Esta expansión estratégica demuestra que Lowi está comprometida con la creación de una propuesta holística que se adapta a los estilos de vida contemporáneos, ofreciendo flexibilidad y una variedad de opciones para cada usuario. La plataforma destaca por sus funcionalidades exclusivas, diseñadas para mejorar la experiencia de consumo y hacer que el visionado de contenido sea más intuitivo y personalizado.

En el corazón de la filosofía de Lowi yace una firme creencia en la transparencia y la flexibilidad, principios que han guiado su estrategia desde el principio. La empresa valora la fidelidad de sus clientes y se esfuerza por escucharlos activamente para adaptar sus servicios a sus necesidades. Esta mentalidad de constante mejora y de poner al cliente en el centro de su operación es un pilar clave en su crecimiento. La directora de Lowi, Cristina Gilolmo, ha expresado el entusiasmo que este acuerdo con el RCD Espanyol representa, no solo como una oportunidad de negocio, sino como un paso más en la consolidación de su visión de construir conexiones reales y significativas. Por su parte, el CEO del RCD Espanyol, Mao Ye, ha destacado la sintonía de valores entre ambas marcas, señalando la modernidad de Lowi y su afinidad con la trayectoria de un club que este año celebra un hito tan importante como su 125 aniversario.

La alianza con el club perico es un reflejo de la evolución de Lowi, que ha pasado de ser una operadora a convertirse en una marca que busca la cercanía y la empatía con su público. Su presencia en la equipación del RCD Espanyol se convierte en un símbolo de este compromiso, una declaración visible de su intención de acompañar a los aficionados en sus pasiones y en su vida diaria. La operadora, que tiene una amplia red de más de 3.000 puntos de venta además de sus canales digitales y telefónicos, se asegura de que sus servicios sean accesibles para todos, reforzando su promesa de ser una compañía que realmente ofrece más de lo que se piensa al mejor precio. En un mercado tan concurrido, esta estrategia de diferenciación basada en la calidad, la cercanía y la innovación constante es lo que la distingue.