Mundial de Qatar: marcas y personajes públicos empiezan a dejar claro que no quieren tener nada que ver con el evento 

En la recta final hacia el próximo Mundial de Qatar, que se celebrará en unas semanas, los problemas de reputación – y lo que suponen para las marcas – no solo no han arreciado, sino que se han hecho más visibles. Que el Mundial era una copa envenenada estaba claro desde ya hace mucho tiempo.

Por un lado, Qatar es un país con un oscuro historial en derechos humanos. Las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ carecen de derechos en el país. Es más, la homosexualidad está directamente penada, como han recordado ministros del país en declaraciones que se han hecho virales esta misma semana. Por otro, la construcción de las infraestructuras para el Mundial ha tenido un elevado coste humano. Algunas estimaciones hablan de que se han muerto unas 6.500 personas en los trabajos.

Todo ello ha hecho que el Mundial haya estado rodeado de debate desde un primer momento, pero también que no pocas marcas se hayan desconectado para que su nombre no se vincule a él. Aunque hay marcas haciendo campañas y posicionándose, otras han optado por perfil bajo y no hacer nada. Sin embargo, para no pocos consumidores, la cuestión no es solo no hacer nada y no participar, sino más bien singularizarse de forma clara en contra del Mundial (y de forma más implicada que las selecciones que han decidido jugar con un brazalete de protesta). Y ahí ya empieza a haber nombres, tanto entre marcas como entre figuras públicas.

El último no - y el más viral ahora en España - ha sido el de Ibai Llanos. El popular streamer ha rechazado viajar al Mundial con la selección española para grabar contenidos desde el país, sin embargo, como acaba de hacer público, ha optado por no ir. Como ha explicado en Twitch, puede que los propios deportistas no puedan negarse a ir, pero que otras personas sí pueden hacerlo. “Se niega un Mbappé a ir al Mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer. ¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?”, ha asegurado.

Llanos ha hablado de la ética de lo que cada uno puede hacer ante el Mundial de Qatar. "Hay cosas por encima de cualquier persona. Lo único que puede hacer es no verlo. Tú como individuo es lo que puedes aportar", ha defendido. También ha visibilizado cómo el Mundial está haciendo una apuesta masiva por los influencers. “Está invitando a todos los putos influencers del mundo”, ha dicho. “Están diciendo: '¿queréis venir? Os lo pago todo'. Quieren montar su fiesta”, añade.

Marcas opuestas o en silencio

También alguna marca se ha situado en oposición al Mundial. La cervecera BrewDog se ha hecho viral proclamándose anti patrocinadora. Además de una campaña lamentando que tras Rusia el Mundial se haya ido a Qatar y preguntándose cuándo lo hará a Corea del Norte, durante el tiempo que dure el Mundial donarán los beneficios de sus Lost Lager a ONGs que se dedican a la luchar por los derechos humanos.

Su nombre se suma al de marcas que ya hace meses dijeron que no usarían el Mundial como elemento de marketing y que identificaba The New York Times en marzo. Era el caso de ING, que decidió no aprovecharse de sus beneficios derivados de ser patrocinador de los equipos belga y holandés; GLS, que tampoco hará promociones vinculadas a pesar de tener derecho como patrocinador de la selección belga; o de la lotería danesa y el banco Arbejdernes Landsbank, los patrocinadores de Dinamarca, que cedieron su espacio en la camiseta para mostrar mensajes sobre derechos humanos.