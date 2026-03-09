Nota de prensa Agencias

OIVE lanza un concurso de agencias de activación (BTL) para reforzar la conexión del vino con el consumidor
El proyecto busca reforzar la relevancia del vino en nuevos contextos y momentos de consumo en España.

Por Redacción - 23 Marzo 2026

Las agencias interesadas podrán presentar sus credenciales, siguiendo las indicaciones especificadas en las bases del concurso, antes del 10 de abril de 2026.

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha puesto en marcha un concurso para seleccionar una agencia de activación (BTL) que lidere el desarrollo e implementación de un plan de activación orientado a reforzar la relación del consumidor con la categoría del vino en el mercado nacional.

Este proceso se enmarca en uno de los principales retos actuales del sector: incrementar el consumo de vino en España, especialmente mediante iniciativas orientadas a la incorporación de las nuevas generaciones y a la recuperación del hábito de consumo de la categoría en general. Esta realidad hace necesario reforzar la relevancia del vino en nuevos contextos y momentos de consumo.

En este contexto, OIVE busca una agencia capaz de abordar este desafío desde una perspectiva estratégica y creativa, con propuestas de activación que ayuden a superar barreras de consumo y a reforzar la presencia del vino en la vida cotidiana del consumidor.

La agencia seleccionada será responsable del diseño, desarrollo y ejecución de un plan de activación a nivel nacional durante 2026, con inicio previsto en septiembre y con vocación de continuidad en ejercicios posteriores en función de los resultados obtenidos.

El proceso de selección se estructurará en una primera fase de presentación de credenciales y casos de éxito por parte de las agencias interesadas. A partir de esta fase, se realizará una preselección (short list) de hasta cinco agencias, que recibirán un briefing detallado para el desarrollo de sus propuestas.

Todo el proceso estará supervisado por el Comité de Marketing de OIVE, integrado por expertos en marketing de bodegas, cooperativas y denominaciones de origen representadas en la organización.

Las agencias interesadas en participar pueden consultar las bases del concurso, los criterios de evaluación y la documentación necesaria en este enlace. El plazo para el envío de credenciales finaliza el 10 de abril de 2026.

Esta acción se enmarca dentro del plan estratégico del sector vitivinícola español que trabaja para mejorar la imagen del vino y fortalecer su conexión con la sociedad, defendiendo siempre su consumo moderado como la única forma de disfrute.

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