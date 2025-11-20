La inversión publicitaria en ascenso en octubre de 2025 impulsa el crecimiento anual según InfoAdex

El mercado publicitario español ha demostrado su resiliencia y capacidad de expansión, marcando un crecimiento del 1,9% en la inversión durante el mes de octubre de 2025, según los datos revelados por InfoAdex. Este incremento mensual situó la inversión total en 710,1 millones de euros, superando los 697,0 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior. La cifra de octubre se convierte en un motor clave para el acumulado del año, que, al cierre de los diez primeros meses de 2025, se ubica en 4.927,6 millones de euros, lo que supone un ligero avance del 0,3% respecto a los 4.915,2 millones alcanzados hasta octubre de 2024.

Análisis detallado del crecimiento mensual por medios

La evolución de la inversión en octubre de 2025 muestra una disparidad en el rendimiento de los diferentes medios. Es notable el fuerte repunte experimentado por Cine, que lideró el crecimiento interanual con un impresionante 18,5% de aumento, alcanzando los 3,7 millones de euros. Radio + Audio digital también registró una mejora significativa, elevando su inversión un 11,1% hasta los 65,2 millones de euros. Otros medios que cerraron el mes en positivo fueron Exterior con un incremento del 3,8% (52,7 millones de euros), y los segmentos puramente digitales. Dentro de estos, Search creció un 3,9% hasta los 125,4 millones de euros , Otros Websites aumentó un 3,7% (87,2 millones de euros) , y Redes Sociales se expandió un 3,1%, logrando 94,6 millones de euros. Por su parte, Diarios + Dominicales mantuvieron su inversión prácticamente estable, con un marginal ascenso del 0,2% para situarse en 69,1 millones de euros.

A pesar del crecimiento general del mercado, dos grandes medios experimentaron descensos en octubre. La Televisión, que sigue ostentando la primera posición por volumen de inversión, experimentó una caída del 3,1%, aunque su cifra se mantuvo robusta en 194,6 millones de euros. El medio Revistas también registró un retroceso, con una caída del -2,7% y una inversión de 17,4 millones de euros. Es importante destacar que InfoAdex está incorporando un desglose detallado del componente digital en cada medio, lo que ofrece una visión más precisa de la distribución de los recursos publicitarios. Esta metodología ha afectado especialmente a medios como Radio, Exterior, Televisión, y sobre todo Digital. El Digital Total, sumando todos sus segmentos (Search, Redes Sociales, Otros Websites, y las cuotas digitales de Diarios, Revistas, Radio y Televisión), representa la mayor parte de la inversión total en octubre.

El acumulado anual hasta octubre: una evolución desigual

El análisis acumulado entre enero y octubre de 2025 confirma la tendencia de crecimiento moderado con una inversión total de 4.927,6 millones de euros. Televisión se mantiene como líder indiscutible en volumen, con 1.399,3 millones de euros y una cuota del 28,4%. No obstante, este medio ha sido el más afectado negativamente en el acumulado, con una contracción del -5,6% en su inversión respecto al mismo periodo del año anterior.

En contraste, el segmento Digital ha demostrado ser el principal impulsor del avance. Search se consolidó en la segunda posición con 780,2 millones de euros, experimentando un incremento del 1,2%. Redes Sociales le sigue de cerca en tercer lugar, con una inversión de 667,3 millones de euros y un avance interanual también del 1,2%. Un crecimiento más destacado en el periodo acumulado lo protagoniza Otros Websites, que registró un notable aumento del 8,0%, alcanzando los 471,7 millones de euros y superando en volumen a Radio + Audio digital.

En la categoría de medios tradicionales, Exterior ha mostrado un sólido crecimiento del 7,5%, alcanzando los 382,0 millones de euros. Radio + Audio digital también mantiene una tendencia positiva, con un incremento del 3,3% hasta los 468,6 millones de euros. En el extremo opuesto, Diarios + Dominicales y Revistas se han mantenido prácticamente estables en su inversión, registrando variaciones mínimas del -0,1% y +0,4% respectivamente. Finalmente, Cine, a pesar de su pequeño volumen, cierra el acumulado con una subida del 8,5% hasta los 16,5 millones de euros. La consolidación de las cifras y el desglose entre inversión digital y no digital proporciona al mercado una herramienta fundamental para comprender las complejas dinámicas de este sector en continua transformación.