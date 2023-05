Xbox podría incluir publicidad y anuncios en sus juegos como una nueva vía para acceder a modelos de negocio innovadores

En una entrevista exclusiva con Rolling Stones UK, Sarah Bond, la vicepresidenta corporativa de juegos de Microsoft, reveló emocionantes novedades sobre el futuro de la industria del gaming. Entre las posibilidades discutidas, destacó la implementación de la publicidad en los juegos como una nueva vía para acceder a modelos de negocio innovadores. Aunque la inserción de anuncios en juegos no es algo nuevo en el ámbito de los dispositivos móviles, ahora esta estrategia podría expandirse gradualmente a otras plataformas, incluyendo las consolas y los PC.

La idea detrás de incorporar publicidad en los juegos es aumentar los beneficios sin necesidad de recurrir únicamente a las microtransacciones o compras de elementos estéticos, como skins. Uno de los servicios de Microsoft que se vería especialmente beneficiado con esta propuesta es el Xbox Game Pass, un servicio de suscripción que ha conquistado a los jugadores al ofrecer acceso a una amplia biblioteca de juegos por una tarifa mensual.

Para los usuarios, el Xbox Game Pass es una opción atractiva, ya que brinda la oportunidad de jugar una variedad de títulos sin tener que realizar compras individuales. Sin embargo, Microsoft busca encontrar formas de mejorar los ingresos asociados con este servicio, y la publicidad podría ser la clave para lograrlo sin necesidad de aumentar los precios de suscripción.

Si se implementa adecuadamente, la publicidad en los juegos podría mantener los costos del servicio para los usuarios y, al mismo tiempo, generar millones de dólares adicionales en beneficios para la compañía. No obstante, aún no se han revelado detalles sobre cómo se llevará a cabo esta inserción publicitaria. Se especula que podría incluir la visualización de anuncios en forma de videos antes de cargar un juego o incluso tener anuncios insertados en el menú principal de Xbox. La forma en que se implemente dependerá de cómo se pueda lograr una integración natural y no disruptiva con la experiencia de juego.

Sarah Bond también hizo hincapié en que esta iniciativa no solo beneficiaría a Microsoft, sino también a los desarrolladores de juegos. La vicepresidenta corporativa mencionó que el Xbox Game Pass es solo uno de los muchos modelos de negocio a los que los desarrolladores pueden aspirar. Con la introducción de la publicidad en los juegos, se abriría un abanico de oportunidades para que los creadores experimenten y ofrezcan experiencias más inmersivas y creativas sin tener que ajustarse a un molde preestablecido.

Además de la publicidad, Xbox está considerando implementar una estrategia llamada "Timed Slices", que permitiría a los jugadores acceder gratuitamente a un juego durante un tiempo limitado o disfrutar de una porción específica del mismo.

Esto se asemejaría a las clásicas demos que solían ser comunes en el pasado. La intención detrás de esta propuesta es incentivar a los jugadores a probar los juegos antes de comprarlos, aumentando así las posibilidades de que se conviertan en clientes satisfechos y fomentando las ventas. La combinación de publicidad y "Timed Slices" representa un enfoque estratégico para Xbox, que busca ofrecer a los jugadores una experiencia más accesible y variada. Si bien aún es pronto para conocer los detalles concretos sobre cómo se implementarán estas nuevas características, queda claro que Microsoft está decidido a mantenerse a la vanguardia de la industria del gaming y proporcionar opciones atractivas tanto para los jugadores como para los desarrolladores.

La inserción de publicidad en los juegos no es un concepto nuevo en la industria, ya que los dispositivos móviles han adoptado esta estrategia con éxito en el pasado.

Sin embargo, su expansión hacia otras plataformas, como las consolas y los PC, plantea desafíos únicos. La integración de la publicidad de manera natural dentro del juego es un aspecto complicado, pero con la experiencia y los recursos de Microsoft, es posible que encuentren soluciones innovadoras para esta nueva era de la industria del gaming.

La vicepresidenta corporativa de juegos de Microsoft, Sarah Bond, también mencionó el interés de la compañía en implementar los "Timed Slices". Esta estrategia permitiría a los jugadores disfrutar de una porción específica de un juego de forma gratuita durante un tiempo limitado. Esta idea recuerda a las demos que solían ser populares en la industria, pero con un enfoque más preciso y controlado. Al proporcionar a los jugadores una muestra de la experiencia de juego, se espera que se anime a más personas a probar y eventualmente adquirir los juegos completos.

La combinación de la publicidad y los "Timed Slices" podría resultar en una sinergia beneficiosa para Microsoft, los desarrolladores y los jugadores. Por un lado, la publicidad brinda a Microsoft una nueva fuente de ingresos sin aumentar los precios del servicio, lo que podría conducir a un Xbox Game Pass más económico para los usuarios. Además, al permitir a los desarrolladores experimentar con diferentes modelos de negocio, se fomenta la creatividad y la innovación en la industria del gaming.

No obstante, es importante tener en cuenta que la introducción de publicidad en los juegos también debe ser manejada con cuidado. Los jugadores valoran la experiencia de juego sin interrupciones y cualquier forma de publicidad debe ser implementada de manera no intrusiva. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre los anuncios y la experiencia de juego, de modo que ambos aspectos se complementen y no perjudiquen la inmersión y el disfrute del jugador.