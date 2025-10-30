Noticia Comercio electrónico

El 68% de los españoles cree que los precios se inflan antes de los descuentos del Black Friday
Por Redacción - 6 Noviembre 2025

El Black Friday, a escasas semanas de su celebración en 2025, consolida su posición como el fenómeno de descuentos más relevante para el consumidor español, superando con holgura a las tradicionales campañas de rebajas.

La expectativa de ahorro impulsa a una mayoría significativa de ciudadanos a plantearse activamente la adquisición de productos, demostrando que, a pesar de las incertidumbres económicas persistentes, el atractivo de las ofertas se mantiene como un poderoso motor del consumo. De acuerdo con el informe anual de intención de compra y comportamiento del consumidor elaborado por idealo.es, más de la mitad de los españoles, concretamente el 55,3%, tiene previsto participar en esta jornada comercial, un indicativo claro de la penetración y el arraigo cultural que ha alcanzado esta fecha.

Este fervor por la compra se manifiesta de manera abrumadora en el ámbito digital. La encuesta revela una marcada preferencia por los canales online, donde el 43% de los potenciales compradores afirma que realizará la totalidad de sus transacciones, dejando claro el rol central que ha adquirido el comercio electrónico en la rutina de consumo nacional. A esto se suma un 41% que optará por una estrategia mixta, combinando las compras a través de internet con las efectuadas en establecimientos físicos. Tan solo un reducido 16% de los encuestados prevé limitar su gasto únicamente a las tiendas a pie de calle, lo que subraya la transformación irreversible del retail y la adaptabilidad del consumidor español a las plataformas digitales para buscar y comparar la mejor oferta, algo fundamental en una fecha tan señalada por las promociones.

Sin embargo, este entusiasmo por las ofertas convive con un profundo y creciente recelo hacia la transparencia de los descuentos. El estudio de idealo.es pone de manifiesto una desconfianza generalizada, un pulso de cautela que el consumidor mantiene ante la vorágine promocional, especialmente en un contexto de inflación que ha tensionado los presupuestos familiares durante meses.

Una abrumadora mayoría, el 68% de los españoles, está convencida de que los precios de los artículos son inflados estratégicamente justo antes del inicio del Black Friday, con el objetivo de presentar posteriormente rebajas que, en realidad, son menos sustanciales de lo que parecen. Esta creencia, que se ha consolidado como una percepción generalizada, obliga a las marcas a un ejercicio de honestidad y a reforzar la trazabilidad de sus precios si quieren retener la credibilidad del cliente. El consumidor de 2025 ya no se conforma con el mero anuncio de un descuento, sino que ejerce un papel activo de vigilancia y comparación, buscando autenticidad en la transacción.

En lo que respecta a la planificación del gasto, la prudencia económica también delimita las intenciones de desembolso. Aunque la campaña es vista como una oportunidad para adquirir productos deseados o adelantar compras navideñas a un coste más bajo, la mayoría de los compradores se sitúa en un rango de gasto moderado. El 43% de los encuestados planea gastar entre 50 y 200 euros, un segmento que refleja la búsqueda de chollos o la adquisición de artículos de menor cuantía.

No obstante, una parte significativa del público, el 37%, demuestra un mayor compromiso con la jornada al prever un desembolso que oscilará entre los 200 y los 500 euros, un rango que sugiere la intención de compra de bienes duraderos o de mayor valor, como dispositivos electrónicos o electrodomésticos, que tradicionalmente encabezan las listas de deseos en esta época. La gran diferencia de notoriedad entre el Black Friday, reconocido por el 95,4% de los consumidores, frente a las rebajas tradicionales, que apenas alcanzan el 60,6% en verano y el 56,1% en invierno, ratifica la primacía de este evento importado en el calendario comercial, a pesar de que el escepticismo sobre la legitimidad de sus precios continúa siendo un desafío central para la confianza de los consumidores y la reputación de los retailers.

