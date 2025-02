"Compra ahora, muere después": El ingenioso eslogan de Titan Casket, la empresa de ataúdes más viral de Internet

En un sector tradicionalmente marcado por la solemnidad y el respeto hacia los momentos difíciles de la vida, la compañía Titan Casket ha logrado destacar con una estrategia de marketing que desafía las convenciones de la industria funeraria. El eslogan "Buy now. Die later." (Compra ahora, muere después) se ha convertido en un fenómeno viral, un ejemplo claro de cómo el humor negro puede ser un vehículo poderoso para la publicidad, incluso en sectores considerados tabú. No es el único de sus eslóganes comerciales, pero si uno de los más ingeniosos y efectivos de todos ellos.

El eslogan, que a primera vista podría parecer de mal gusto, juega con la inevitabilidad de la muerte, un tema que normalmente se maneja con extrema seriedad. Sin embargo, Titan Casket ha sabido darle un giro ingenioso, utilizando la irreverencia como una herramienta de conexión con los consumidores. Este enfoque ha logrado que la empresa rompa con las normas establecidas en la industria funeraria, haciéndola más accesible y menos intimidante.

Titan Casket, conocida por vender ataúdes directamente al consumidor a través de su plataforma online, ha capitalizado en las redes sociales para difundir su mensaje. La marca ha logrado crear una presencia activa y constante en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter, donde su estilo único ha generado conversaciones, risas y, en algunos casos, hasta controversias. La mezcla de humor oscuro, autenticidad y marketing digital ha sido clave en su éxito. Lejos de las campañas tradicionales, la empresa se ha asegurado de que su presencia en redes sea un reflejo de la personalidad disruptiva de la marca. Utilizando memes, contenido irreverente y propuestas de valor atractivas, Titan Casket ha conseguido que los usuarios interactúen con su contenido de manera espontánea, convirtiéndose en una marca de la que se habla, se comparte y se debate.

También podemos destacar cuando en 2022, Taylor Swift lanzó un video musical para su canción "Anti-Hero" de su álbum Midnights, que incluyó un sketch protagonizado por Swift y otros comediantes, como Mike Birbiglia, Mary Elizabeth Ellis y John Early. En el video, se desarrolla una escena en un funeral en la que los asistentes están frente a un ataúd prominente. El ataúd utilizado en la escena fue un modelo de Titan Casket, específicamente el de la serie Orion en color cobre. Además, Taylor Swift compartió imágenes del ataúd en sus redes sociales, generando una conexión entre su marca personal y el producto en una acción de marketing creativa y efectiva.

Titan Casket también se hizo especialmente viral tras su colaboración exclusiva con Focus Features para la esperada película Nosferatu. Como parte de esta asociación innovadora, Titan Casket creó un ataúd único, inspirado en la atmósfera inquietante y la profunda narrativa de este filme y que cualquier fan o cliente puede adquirir directamente.

“En Titan, siempre buscamos maneras creativas de facilitar las conversaciones sobre la muerte y la planificación funeraria”, comentó Josh Siegel, cofundador de Titan Casket. “Trabajar en un proyecto tan icónico no solo nos permite exhibir nuestra destreza artesanal, sino que también refuerza nuestra misión de hacer que la planificación anticipada sea accesible y significativa para todos”.

Este tipo de estrategias de marketing, que podrían parecer arriesgadas en otros contextos, ha permitido a Titan Casket construir una comunidad fiel de seguidores que ven en la empresa una opción más accesible y directa para un producto tan esencial, pero tan poco discutido. La estrategia no solo ha servido para incrementar las ventas, sino para humanizar un proceso que, en muchas ocasiones, es percibido como distante y comercial. El éxito del eslogan radica en su capacidad para despertar una reflexión profunda sobre la inevitabilidad de la muerte, pero también en su tono relajado y accesible, algo inédito en el sector.

"Buy now. Die later." ha demostrado que, con un enfoque audaz y un uso estratégico de las redes sociales, las marcas pueden crear campañas publicitarias que no solo captan la atención, sino que también se convierten en virales. Titan Casket ha logrado lo que muchas marcas desean: convertir un eslogan en un tema de conversación y, al mismo tiempo, hacer que los consumidores reconsideren una compra que de otro modo se manejaría de forma tradicional y con mucha más distancia emocional.