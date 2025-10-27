Microsoft confirma que ya realiza pruebas de su servicio de juego en la nube gratuito de Xbox que incluiría publicidad

Microsoft, a través de su división Xbox, está realizando pruebas internas de un servicio de juego en la nube gratuito que incluiría publicidad, un movimiento que redefine la arquitectura de su oferta de entretenimiento y apunta a captar a millones de usuarios que hasta ahora se han mantenido al margen del ecosistema de Xbox Game Pass. Este plan, que ya ha sido confirmado por un ejecutivo de la compañía a medios internacionales, representa una apuesta significativa por el modelo free-to-play adaptado al streaming de videojuegos, una táctica ya conocida en otras plataformas digitales pero novedosa en el contexto del juego en la nube con la magnitud de la propuesta de Xbox.

El objetivo principal de esta nueva modalidad es claro: reducir la fricción de entrada al mundo del cloud gaming.

Al eliminar la necesidad de un pago inicial y la posesión de una consola, Microsoft extiende su mano a un público más amplio, incluyendo a aquellos con dispositivos de menor potencia o que simplemente desean probar el servicio antes de comprometerse financieramente. La versión gratuita de Xbox Cloud Gaming, separada de las actuales suscripciones a Game Pass, se presenta como un puente para que los jugadores puedan experimentar la fluidez del juego remoto en múltiples hardware, desde PC y navegadores web hasta consolas Xbox y dispositivos portátiles. Los informes de las pruebas internas, llevadas a cabo por empleados de la propia Microsoft, sugieren que los usuarios tendrían acceso a una selección de juegos que ya poseen, además de títulos elegibles de los programas Free Play Days y la colección Xbox Retro Classics, lo cual amplía el catálogo disponible sin coste directo para el jugador.

La contrapartida de esta gratuidad se materializa en el formato publicitario. Los detalles emergidos de las fases de prueba indican que los usuarios deberán visualizar aproximadamente dos minutos de anuncios previos (pre-roll) antes de que el juego seleccionado comience a transmitirse. Este sistema de monetización, inspirado en el éxito de modelos similares adoptados por gigantes del streaming de vídeo como Netflix o Disney+, permite a Microsoft compensar el coste de la infraestructura de servidor y la distribución del ancho de banda, elementos cruciales y económicamente exigentes para mantener un servicio de juego en la nube de alto rendimiento. Además de la publicidad inicial, se manejan restricciones de tiempo que, si bien podrían modificarse antes del lanzamiento definitivo previsto en los próximos meses, limitan la experiencia gratuita para asegurar que siga siendo un incentivo atractivo para la suscripción de pago.

En el período de prueba se ha establecido un límite de sesión de una hora, con un máximo de cinco horas de juego gratuito al mes, parámetros que buscan mantener la calidad del servicio para todos los usuarios mientras se incentiva la transición al plan de pago para aquellos que demanden una experiencia sin interrupciones ni restricciones de uso. Esta limitación temporal es un factor clave en la estrategia de conversión, convirtiendo el nivel gratuito en una "demostración extendida" del potencial del servicio completo. La disponibilidad de esta opción gratuita en diversas plataformas, incluyendo PC, consolas, y navegadores, subraya la visión de Microsoft de considerar a cualquier pantalla como una potencial ventana al universo Xbox, diluyendo las fronteras tradicionales entre las plataformas de juego.

La confirmación de estas pruebas internas, que se hicieron públicas a finales de octubre de 2025, llega en un momento de evolución constante para el mercado del juego en la nube.

La presión por la rentabilidad y la búsqueda de nuevas vías de crecimiento han llevado a la compañía a explorar este modelo híbrido, reconociendo que no todos los jugadores están dispuestos o pueden permitirse una suscripción premium. Al ofrecer una opción gratuita, Xbox no solo atrae a nuevos usuarios, sino que también recopila datos valiosos sobre sus hábitos de consumo y la respuesta a los formatos publicitarios en el contexto del juego, información crucial para el desarrollo futuro de su modelo de negocio.

La beta pública de este servicio, que se espera comience pronto según las fuentes cercanas a la empresa, será el verdadero barómetro para medir la aceptación de esta innovadora propuesta por parte de la comunidad global de jugadores. La humanización de esta narrativa radica en el reconocimiento de las diferentes capacidades económicas y los variados estilos de vida de los jugadores, ofreciendo una puerta de entrada inclusiva que mantiene la formalidad de un servicio de calidad al tiempo que se adapta a las realidades del mercado actual. Este es un movimiento que, sin duda, sentará un precedente para el resto de la industria.