Uber Advertising y BYD estrenan en España su primera campaña programática

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y socio de Uber desde 2024 en su estrategia global de electrificación, refuerza ahora su colaboración con la compañía a través de Uber Advertising. España se convierte en el primer país de Uber en el mundo en activar inversión publicitaria con BYD, que además ha sido el primer partner del sector automoción en testar la nueva solución programática de Uber Advertising a través de The Trade Desk.

El fabricante ha apostado por promocionar su modelo 100 % eléctrico BYD Dolphin Surf en la plataforma de Uber aprovechando la integración con The Trade Desk, que permite a los anunciantes comprar de forma programática el inventario publicitario de Uber y conectar con audiencias de alto valor en momentos de máxima atención durante el viaje.

La campaña de BYD ha superado ampliamente los estándares del mercado, con 123 segundos de atención exclusiva y un CTR del 2%, cifras muy por encima de los benchmarks habituales en publicidad display.

“Estos resultados demuestran que Uber Advertising ofrece a las marcas un entorno único para captar la atención cautiva de los usuarios durante su trayecto, mientras nuestra integración con The Trade Desk permite escalar la oportunidad de forma programática. Así, más anunciantes podrán beneficiarse de nuestra first-party data y de contextos de alta intención”, destaca Rodrigo González Lama, director de Uber Advertising España y Portugal.

Un paso más en una alianza global

La colaboración publicitaria se suma a la alianza estratégica entre Uber y BYD para electrificar la flota de VTC a escala global, en vigor desde 2024. Esta asociación prevé la incorporación de 100.000 vehículos eléctricos de BYD a la plataforma de Uber en los principales mercados internacionales, con España como uno de los primeros países europeos donde ya se materializa el acuerdo.

Con esta campaña, BYD refuerza su papel de socio clave de Uber en el doble camino hacia la movilidad eléctrica y la innovación publicitaria, y Uber Advertising confirma a España como laboratorio global para el desarrollo de soluciones programáticas de alto impacto.