Noticia Publicidad

La inteligencia artificial agéntica de Amazon revoluciona la publicidad digital simplificando la gestión de campañas para el mercado masivo de anunciantes

Por Redacción - 12 Noviembre 2025

La tecnología publicitaria atraviesa una profunda transformación impulsada por la inteligencia artificial agéntica, una capacidad que va más allá de la simple automatización reactiva para dotar a los sistemas de autonomía, razonamiento y la facultad de actuar de manera proactiva.

Amazon, consciente de esta evolución, ha formalizado su hoja de ruta para democratizar su ad stack, un movimiento estratégico que busca expandir su base de anunciantes y simplificar el acceso a inventarios complejos. Este cambio de enfoque, palpable a finales de 2025, señala una inclinación definitiva hacia el mercado masivo, haciendo que las sofisticadas herramientas de rendimiento que antes solo estaban al alcance de las grandes corporaciones y sus agencias especializadas, sean ahora utilizables por pequeños y medianos anunciantes. El objetivo principal es reducir drásticamente la barrera de entrada y la curva de aprendizaje, permitiendo que la plataforma publicitaria opere de forma continua y optimizada, sin depender de la intervención constante de especialistas en trading o de complejos equipos operativos.

Este impulso agéntico representa una redefinición del papel humano en la gestión de campañas. Los anunciantes ya no están relegados a la labor manual de configurar múltiples parámetros o a la tediosa tarea de extraer datos de plataformas dispares. La tecnología se convierte en un compañero que ejecuta, mientras el profesional se centra en la visión y la estrategia de alto nivel. Herramientas de IA agéntica están siendo desplegadas para asumir funciones que abarcan desde la generación creativa hasta la recomendación de targeting y la escritura de complejas consultas de Amazon Marketing Cloud (AMC) mediante lenguaje natural. Esto se traduce en una eficiencia operativa nunca vista, con pruebas iniciales que sugieren que el tiempo de construcción de campañas podría reducirse hasta en un 67 por ciento. Esta simplificación es la clave para atraer a un segmento de anunciantes que históricamente ha considerado la publicidad programática como algo demasiado opaco, costoso o técnicamente exigente.

Los pilares de esta nueva arquitectura agéntica se manifiestan en productos duales que trabajan de forma coordinada.

Por un lado, el Creative Agent funciona como un director creativo digital, capaz de generar activos y ahora, tras su expansión anunciada en noviembre de 2025, de integrar formatos de publicidad en Streaming TV y Sponsored TV a través de la consola unificada de Amazon Ads. Este agente conversacional permite a los anunciantes describir sus necesidades creativas y ver cómo el sistema construye, refina y ajusta los activos visuales y de vídeo, siempre bajo la supervisión humana y respetando los límites de seguridad de marca establecidos. Por otro lado, el Ads Agent se centra en la estrategia y la planificación. Un modo agéntico denominado Full-Funnel Campaigns puede configurar y ajustar campañas multiformato a través de Sponsored Products, Sponsored Brands, display y streaming TV desde una única instrucción. Este sistema interpreta planes de medios, estructura las campañas, recomienda presupuestos y expone insights de AMC, transformando las tareas de analítica de datos en decisiones accionables con un solo clic a través de Guidance Cards.

La promesa de Amazon Ads se centra en la orquestación del rendimiento en el embudo completo de compra.

La IA agéntica está diseñada para unificar las campañas a lo largo de múltiples formatos y canales, buscando ganancias que superen el mero incremento incremental. Este enfoque de optimización integral, donde el Ads Agent aprende y se ajusta continuamente, tiene como objetivo asegurar que cada elemento de la estrategia publicitaria esté "optimizado al milímetro". La transparencia juega aquí un papel crucial, permitiendo a los usuarios inspeccionar y ajustar las decisiones tomadas por la IA, un factor vital para la confianza del anunciante. Aunque la automatización se profundiza, el proceso final de aprobación de la creatividad sigue requiriendo el visto bueno del anunciante, manteniendo la responsabilidad humana sobre el mensaje de marca.

La aplicación del célebre "volante" de Amazon a su negocio publicitario dibuja un ciclo de aceleración con implicaciones económicas directas. La simplificación de las herramientas reduce la experiencia necesaria para empezar a anunciar. Una menor barrera de entrada amplía el grupo de compradores continuos. Más anunciantes impulsan un gasto incremental en el inventario minorista y de streaming, lo que agudiza las señales de medición y mejora la optimización. Un mejor rendimiento conduce a la reinversión y el ciclo se acelera. En este contexto, la demanda del inventario publicitario de Amazon podría intensificarse, lo que, en teoría, podría llevar a un aumento de los CPM (costes por mil impresiones) a largo plazo. Los desarrollos implementados en los meses transcurridos de 2025, como la ampliación del acceso a Amazon Marketing Cloud, están preparando el terreno para un sistema publicitario que se basa en la demanda constante impulsada por una base amplia, replicando la trayectoria de crecimiento sostenido observada en plataformas como Google y Meta. Este capítulo, impulsado por la IA agéntica, consolida la publicidad como una palanca de margen fundamental para la estrategia global de Amazon.

Contenidos relacionados
¿Pueden la singularidad humana y las narrativas auténticas convertirse en la nueva ventaja competitiva del marketing frente a la IA?
Voces sintéticas licenciadas: la nueva identidad sonora que seduce a anunciantes y marcas en la era de la IA
El 72% de los profesionales del marketing tiene planes para incrementar el uso de la IA pero la ruta hacia su madurez demanda un fuerte foco en el talento humano
Más Leídos
El costo reputacional de la imprudencia mediática de Lamine Yamal tras la derrota en el clásico y el riesgo de las cláusulas de moralidad
Javier Castiñeiras: "Cuando hablamos de transformación digital, la clave no está en usar más tecnología, sino en usar los datos de forma inteligente"
El 58% de búsquedas sin clics: la inteligencia artificial transforma la estrategia de contenidos digitales
Para los buscadores basados en IA, los medios digitales son los que mayor relevancia y autoridad otorgan a las menciones de marcas
De la inteligencia artificial a la emoción auténtica: Coca-Cola evoluciona su narrativa para la navidad de 2025
Reputación algorítmica: la nueva clave para que marcas y empresas gestionen su visibilidad en la era fragmentada de la inteligencia artificial
Google ya prueba publicidad y anuncios en sus productos de IA como Gemini para asegurar el futuro de su modelo de ingresos
El Black Friday 2025: la oportunidad estratégica de las pymes frente a los grandes del comercio electrónico
Continua Leyendo...
La cultura se consolida como motor estratégico en el marketing empresarial
YouTube se consolida como la opción prefererida de los aficionados al deporte en todos los grupos de edad como archivo audiovisual y centro de retransmisiones
¿Pueden la singularidad humana y las narrativas auténticas convertirse en la nueva ventaja competitiva del marketing frente a la IA?
El Club de Marketing de Asturias desvela la excelencia y el récord de participación de sus galardones de 2025
Contenidos Patrocinados
La Master Class de Digital Group enseña a directores de marketing a no depender solo de Google y Meta
El poder silencioso de los documentos corporativos: Cuando el diseño sí importa
Cómo optimizar la visibilidad de marca y retailers en los nuevos motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial
Cómo dominar el marketing digital en 2026: claves y formaciones recomendadas
ADS
Promocionados
Por qué los equipos de marketing deberían usar VPS escalables para campañas de alto tráfico
Del SEO tradicional a las respuestas con IA: por qué tu lista y tus emails serán tu activo más estable
Cómo mejorar tu nivel de inglés para destacar en el mercado laboral español
Cómo un software ERP transforma la gestión de obras, la facturación y los recursos humanos