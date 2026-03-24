Francisco José González, elegido presidente de la Academia de la Publicidad

La Asamblea General de la Academia de la Publicidad, celebrada en el día de hoy, ha elegido a Francisco José González como nuevo presidente de la institución para los próximos cuatro años.

Francisco José González es académico de honor, Premio Nacional Fin de Carrera de Publicidad y uno de los fundadores de Presidentex.

González presidirá una Junta Directiva que cuenta entre sus miembros con Marta Gutiérrez (Dentsu Creative), vicepresidenta; Celia Caño (Equmedia), secretaria general; y Bartolomé Espadalé (Media Sound), tesorero. Junto a ellos, catorce vocales completan la nómina del nuevo equipo.

Este órgano de gobierno recién elegido sucede al presidido por Agustín Elbaile, que ha estado al frente de la Academia desde 2022.

Durante la Asamblea General, se aprobaron por unanimidad tanto la gestión como las cuentas presentadas por la Junta saliente, así como las propuestas de modificación de los estatutos y del reglamento de distinciones de la Academia.

Agustín Elbaile ha señalado que “ha sido un honor y un verdadero placer haber tenido la oportunidad de presidir la Academia durante estos años. Quiero expresar mi personal reconocimiento a la valiosa colaboración de todos los miembros de la Junta Directiva que me han acompañado en esta etapa, así como al apoyo constante de los socios, cuyo respaldo ha sido clave para avanzar en los objetivos de la institución”.

Por su parte, González ha afirmado que “asumimos esta responsabilidad con ilusión y sentido de compromiso. Recogemos el testigo de una etapa marcada por la excelente labor de la Junta presidida por Agustín Elbaile, que ha contribuido de forma decisiva a consolidar la Academia como la institución de referencia para toda la profesión publicitaria, reforzando su reconocimiento por parte de nuestra industria y de la sociedad en general. La nueva Junta Directiva trabajará para seguir impulsando una Academia abierta, influyente y útil para la profesión”.

La Academia de la Publicidad agradece la participación de sus socios en este proceso electoral y reafirma su decidida voluntad de fortalecer el desarrollo y la proyección de la publicidad en España.

ANEXO: JUNTA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA DE LA PUBLICIDAD

Francisco José González (Presidente) - AH

Marta Gutiérrez (Vicepresidenta)

Celia Caño (Secretaria General)

Bartolomé Espadalé (Tesorero) - AH

José Ángel Abancens

Enrique Arribas

Fernando Chulilla

Luis Eguizábal

Luis Gómez

Antonio Horcajo

Sara Martínez

Agustín Medina - AH

Eduardo Medrano

Edmundo Montero

Frutos Moreno - AH

Ricardo Pérez - AH

Marta Perlado

Maite Rodríguez

AH: Académico de Honor