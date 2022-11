Amazon presenta su conmovedor anuncio para esta navidad dirigido por Taika Waititi

Amazon ha emitido hoy por primera vez su nuevo spot publicitario con motivo de la campaña navideña de 2022. Un emotivo anuncio dirigido por el ganador de un Oscar® Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Love and Thunder) y en el que se muestra el gran apego que siente una niña por su bola de nieve de Navidad y el plan que urde su padre para hacer feliz a su hija, fabricando una versión a escala real de este objeto tan preciado, plantea la idea de que “la alegría puede materializarse” durante la temporada navideña.

El anuncio, de 60 segundos de duración, se ha emitido por primera vez durante el primer corte publicitario de la serie Coronation Street en la cadena de televisión londinense ITV.

En su versión completa, vemos a un padre y su hija pasando la Navidad juntos en casa. Nos damos cuenta enseguida de que a la pequeña no le gusta separarse de su bola de nieve de cristal, a la que adora. Cuando el padre se da cuenta de lo importante que es esa bola de nieve para su hija, se le ocurre la idea de hacer algo muy especial. Con la ayuda de las personas que le rodean, y tras comprar en Amazon una sencilla destructora de papel (que recibe en su casa en muy poco tiempo), el padre se propone crear una versión a tamaño real del juguete favorito de su hija.

Al final del anuncio se desvela cómo ha quedado finalmente el invernadero familiar, que el padre ha transformado en una bola de nieve gigante, con un oso de peluche disfrazado de muñeco de nieve, remolinos de copos de nieve (creados con trocitos triturados de papel reciclado y ventiladores de mesa prestados) y montones de guirnaldas de luces, que crean un ambiente mágico. Al entrar, la niña se queda totalmente hipnotizada. Esta gran sorpresa final pone de manifiesto el amor que siente este padre por su hija, expresado a través de su ingenio y creatividad, y su intención de hacer de la Navidad de su hija una experiencia memorable. El anuncio termina con este sencillo mensaje: “Regala alegría”.

“El espíritu creativo de los consumidores de Amazon es una fuente constante de inspiración para nosotros. Para estas fiestas queríamos contar una historia que tuviera un punto de vista distinto sobre la generosidad, el acto de regalar y la alegría que sentimos cuando hacemos algo especial por alguien al que queremos”, declara Ed Smith, GM Integrated Marketing, EU, Amazon. “Nos alegra poder jugar un pequeño papel a la hora de crear esta alegría, pero el héroe de la historia es el amor que tiene un padre por su hija”.

El anuncio, creado por la agencia de publicidad Lucky Generals y la productora Hungry Man, ha sido dirigido por el actor, guionista y director, galardonado con un premio Oscar®, Taika Waititi. Originario de Nueva Zelanda, entre los últimos trabajos firmados por Waititi se encuentran títulos como Thor: Love and Thunder y Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit, las películas independientes Hunt for the Wilderpeople: a la caza de los ñumanos, Lo que hacemos en las sombras y Boy, y el cortometraje nominado al Oscar® Two Cars, One Night.

Asimismo, el actor australiano, nacido en Nueva Zelanda, Jared Turner da vida al padre y Anouk Christiansen interpreta el papel de la niña.

La canción que se escucha en el spot, titulada “You Hold Me Up”, es un tema inédito del artista estadounidense de música independiente The Bones of J.R. Jones. El cantante, guitarrista y compositor Jonathon Linaberry creó el tema original para apoyar a un amigo que lo estaba pasando mal, al darse cuenta de que las palabras se le quedaban cortas.

"Colaborar con Taika Waititi en la creación de nuestro anuncio de televisión de este año ha sido inspirador. Su entusiasmo por contar esta historia, basada en la relación entre un padre y su hija, con ese estilo tan particular que le caracteriza, y la elección de los actores que sabía que representarían a los personajes a la perfección... fueron cruciales” comentó Jo Shoesmith, Head of Global Creative, Amazon.