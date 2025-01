Agencias, marcas y especialistas en marketing redefinen sus prioridades para conectar con sus audiencias

Recién iniciado el 2025, ya conocemos como agencias, marcas y especialistas en marketing están redefiniendo sus prioridades, enfocándose especialmente en la inteligencia artificial, la escucha social y alianzas estratégicas con creadores de contenido. Este giro refleja un enfoque más práctico y estratégico frente a las tendencias emergentes, dejando atrás la experimentación genérica y avanzando hacia soluciones específicas para los desafíos actuales.

De acuerdo a la información de emarketer, la inteligencia artificial, que en años anteriores fue recibida como una herramienta revolucionaria pero incipiente, ahora está siendo utilizada para personalizar experiencias y mensajes, en lugar de simplemente optimizar procesos. Los expertos, resaltan cómo el análisis de datos avanzados permite a las marcas anticipar qué mensaje resonará mejor con los consumidores según su comportamiento reciente. Por su parte, agencias como Ogilvy están empleando modelos predictivos para conectar con audiencias específicas y público objetivo, como los fanáticos de los deportes femeninos, optimizando así el gasto en medios y personalizando las interacciones.

Estos modelos no solo permiten optimizar el gasto en medios al enfocar los recursos en los canales y momentos más efectivos, sino que también facilitan una personalización más profunda de las interacciones. A través del análisis de datos recopilados de plataformas como redes sociales, servicios de streaming y eventos en vivo, las agencias pueden identificar patrones de comportamiento y preferencias específicas de los usuarios. Esto les permite diseñar mensajes y campañas que resuenen de manera auténtica con el público objetivo, aumentando la relevancia de la marca y maximizando el retorno de la inversión publicitaria.

Además, este enfoque ayuda a las marcas a adelantarse a las tendencias emergentes y a posicionarse como líderes en nuevos mercados. En el caso de los deportes femeninos, por ejemplo, se pueden crear estrategias que no solo promuevan la equidad de género en el deporte, sino que también conecten con los valores y aspiraciones de los aficionados. De este modo, las marcas no solo aumentan su visibilidad, sino que también refuerzan su compromiso con causas sociales relevantes, creando una relación más sólida y significativa con sus audiencias.

En cuanto a las redes sociales, el enfoque ha pasado de buscar viralidad a priorizar la escucha social y la construcción de comunidades. Los especialistas destacan la importancia de ser relevantes para audiencias específicas en el momento adecuado, enfatizando además en la necesidad de atender las verdaderas preocupaciones de los consumidores en lugar de obsesionarse con la autopromoción. Esta estrategia promueve decisiones creativas fundamentadas y fortalece la identidad de las marcas, destacando la importancia de recopilar información de las generaciones más jóvenes para guiar el desarrollo de las campañas.

Por otro lado, el marketing de influencers está evolucionando hacia alianzas más significativas y duraderas entre marcas y creadores, marcando una transformación en cómo se construyen las estrategias de promoción. Estas colaboraciones a largo plazo no solo generan confianza mutua, sino que también posicionan a los creadores como auténticos embajadores de las marcas, estableciendo relaciones más profundas y consistentes con las audiencias. A diferencia de las campañas puntuales que priorizaban métricas superficiales, como el número de seguidores o los "me gusta", el enfoque actual se centra en generar interacciones genuinas y en medir retornos de inversión tangibles. Esto permite a las marcas evaluar el impacto real de estas alianzas, garantizando que los esfuerzos de marketing no solo lleguen al público objetivo, sino que también resuenen con él de manera auténtica.

De igual forma, los especialistas en marketing están rompiendo los límites entre canales, optimizando recursos y aplicando estándares consistentes en diversas plataformas. La integración de tácticas enfocadas tanto en la construcción de marca como en el rendimiento está mostrando mejoras significativas en los resultados. Además, el contenido generado por creadores está trascendiendo las redes sociales para abarcar medios como la televisión, el audio y experiencias en vivo. Este enfoque integrado fortalece la conexión con las audiencias, particularmente las más jóvenes, garantizando un impacto duradero en las campañas para 2025.