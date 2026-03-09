El auge del audio impulsa a marcas, chefs e instituciones a apostar por nuevos formatos capaces de generar comunidad, posicionamiento y valor en un entorno cada vez más competitivo

Aplus Gastromarketing analiza cómo el pódcast ha pasado de ser un canal emergente a convertirse en una herramienta clave dentro de la estrategia de comunicación en gastronomía, con capacidad para influir, conectar y construir relato en el sector HORECA

En un momento en el que la atención del consumidor se fragmenta y los canales tradicionales pierden capacidad de impacto, la industria gastronómica está encontrando en el pódcast un nuevo espacio desde el que comunicar, conectar y posicionarse. Lo que comenzó como un formato emergente se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en las estrategias de marcas, chefs e instituciones del sector.

Este crecimiento no es casual. Según estudios recientes de Kantar y Kantar IBOPE Media, el consumo de pódcast ha experimentado un avance sostenido en los últimos años, consolidándose como un formato clave dentro del ecosistema de medios. En España, el 86% de los internautas escucha pódcast de manera recurrente, con niveles de penetración que alcanzan hasta el 94% en determinados segmentos. Además, casi la mitad de los oyentes (48,4%) consume este tipo de contenido a diario, lo que refleja no solo su alcance, sino también su capacidad de generar hábito.

Este escenario ha favorecido la aparición de un tipo de contenido más reflexivo, en el que la conversación y el análisis ganan protagonismo frente a la inmediatez. Un formato especialmente alineado con la naturaleza de la gastronomía, donde el contexto, las historias y la visión de los profesionales aportan un valor diferencial.

Desde Aplus Gastromarketing, agencia especializada en marketing gastronómico, destacan que el pódcast permite a las marcas construir una narrativa propia y desarrollar una relación más profunda con su audiencia, trabajando el posicionamiento desde la constancia y no desde el impacto puntual.

Como explica Diego Olmedilla, CEO de Aplus Gastromarketing, “en un entorno saturado de mensajes rápidos, el pódcast aporta algo diferencial: tiempo y profundidad. Permite a las marcas compartir conocimiento, visión y experiencia, y posicionarse de una forma mucho más auténtica dentro del sector”.

Del contenido a la estrategia

La evolución del pódcast dentro del sector gastronómico responde a un cambio de fondo en la comunicación: las marcas ya no solo buscan visibilidad, sino relevancia. El audio se convierte así en una plataforma propia desde la que construir discurso, aportar valor y participar activamente en la conversación del sector.

Además, el pódcast se consolida como una herramienta de posicionamiento profesional, tanto para marcas como para directivos y expertos, al ofrecer un entorno donde compartir conocimiento, reflexionar y generar influencia más allá de los canales tradicionales.

El auge del formato también está evolucionando. En paralelo al crecimiento del audio, se observa un desarrollo significativo del videopódcast, un formato híbrido que amplía su difusión a plataformas visuales. En España se estima que existen cerca de 500.000 pódcasts, de los cuales aproximadamente una cuarta parte se producen en la Comunidad de Madrid, según un reciente análisis publicado en El Mundo.

Rodrigo Domínguez, director de estrategia de Aplus Gastromarketing, señala que “el crecimiento del videopódcast responde a una lógica clara: maximizar el alcance de un mismo contenido en distintos canales. Además, el pódcast no debe entenderse como una unidad de negocio independiente, sino como una inversión dentro de la estrategia de marketing, orientada a construir marca, generar posicionamiento y reforzar la relación con la audiencia”.

Un nuevo espacio para el ecosistema gastronómico

El pódcast ha ampliado los límites de la conversación gastronómica. Hoy no solo participan chefs, sino también marcas, distribuidores, instituciones y profesionales de distintos ámbitos que forman parte del ecosistema HORECA.

Este cambio permite abordar la gastronomía desde una perspectiva más amplia, incorporando temas como la gestión, la innovación, la sostenibilidad o la evolución del consumidor, con un enfoque más analítico y menos promocional.

Aplus Gastromarketing ha sido uno de los agentes que ha impulsado esta evolución a través del desarrollo de distintos proyectos de pódcast en colaboración con actores clave de la industria. Entre ellos, “Entre fogones”, el pódcast de Makro, centrado en dar voz a profesionales del sector; “Horeca Stories”, impulsado por Alimentaria y Hostelco, que analiza tendencias y retos del foodservice; y “La Encimera”, de FACYRE, un formato orientado a poner en valor el talento gastronómico y la visión de sus protagonistas.

Cada uno de estos proyectos responde a objetivos distintos, pero comparte una misma base estratégica: generar contenido relevante que posicione a las marcas e instituciones como referentes, fortalecer su vínculo con el sector y contribuir a la construcción de un relato más amplio y profundo sobre la gastronomía.

Una oportunidad estratégica para el sector

El pódcast se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para generar vínculo, construir marca y ganar relevancia en el sector gastronómico. Su capacidad para combinar contenido, contexto y cercanía lo sitúa como un formato clave dentro de las estrategias de comunicación actuales.

Como concluyen desde Aplus Gastromarketing, el reto ya no es estar en todos los canales, sino en aquellos que realmente aportan valor. Y en ese escenario, el pódcast deja de ser una tendencia para consolidarse como una palanca estratégica de posicionamiento en la industria gastronómica.

SOBRE APLUS GASTROMARKETING

Con 20 años de experiencia en el mercado, si hay algo que define la trayectoria de Aplus Gastromarketing es su apuesta por la innovación, eje principal de todos sus trabajos para ofrecer un servicio integral como respuesta a las necesidades del universo HORECA, en base a un modelo único de consultoría gastronómica.

Para garantizar la consecución de objetivos, la agencia cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 30 profesionales especializados en gastronomía, marketing, diseño, digitalización y organización de eventos. Un porfolio que ofrece un servicio 360º abarcando todos y cada uno de los procesos que necesitan las empresas de uno de los sectores más competitivos del mercado para su desarrollo.