Noticia Premios Nacionales de Marketing

Premios Nacionales de Marketing coronan a IKEA con el Gran Premio de su XVIII edición
Premios Nacionales de Marketing coronan a IKEA con el Gran Premio de su XVIII edición

Por Redacción - 3 Julio 2026

La Asociación de Marketing de España ha vestido de gala el espacio WAH Show Madrid para conmemorar la mayoría de edad de sus galardones anuales, una cita que se consolida como el principal punto de encuentro para el sector. Bajo el lema promocional que invitaba a recordar dónde se encontraba cada asistente al cumplir el certamen sus dieciocho años, la velada ha servido para rendir homenaje a casi dos décadas de trayectoria en las que se ha puesto en valor la estrategia comercial como el verdadero motor de crecimiento sostenible para el tejido empresarial. La periodista María Gómez García de la Banda asumió la conducción de la ceremonia, aportando una dosis de cercanía y frescura que empastó con el despliegue artístico propio del recinto, alejando el acto de la rigidez institucional y transformándolo en una experiencia compartida.

Durante la apertura del evento, las intervenciones de Beatriz Navarro, presidenta de la asociación y directora de marketing de Renault, junto a Belén Frau, directiva de Ingka Group IKEA y presidenta del jurado, ofrecieron una honda reflexión sobre los desafíos que transforman la profesión. Ambas líderes desgranaron la metamorfosis del perfil directivo en la actualidad, la asimilación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la importancia de mantener un criterio riguroso a la hora de premiar los casos más brillantes del mercado español. Esta decimoctava edición ha estrenado además una estructura de patrocinio segmentada en categorías de oro, plata y socios estratégicos, una fórmula que ha permitido estrechar la alianza entre las marcas patrocinadoras y las distintas disciplinas comerciales que definen la gestión corporativa actual.

La multinacional sueca IKEA se convirtió en la gran protagonista de la noche al alzarse con el Gran Premio Nacional de Marketing, el máximo galardón que otorga la institución, tras despuntar en diversas categorías del palmarés gracias a la solidez y coherencia de su estrategia a largo plazo en España. Este reconocimiento se otorga mediante un sistema objetivo de puntuación verificado por la secretaría técnica de ESIC University, sumando de forma ponderada los puntos obtenidos por los finalistas en los apartados de empresa. En los premios por categorías, la estrategia integral distinguió con el oro a Sony Music por el lanzamiento de la artista Rosalía, mientras que el reconocimiento en construcción de marca recayó en LALIGA. Por su parte, Estrella Galicia obtuvo la máxima distinción en innovación en la propuesta de valor con su nuevo sistema de tirador doméstico, y la universidad ESIC logró el primer puesto en publicidad y comunicación comercial gracias a su campaña titulada Culpable.

El factor humano y el liderazgo empresarial ocuparon un lugar de honor en la gala mediante los reconocimientos individuales y de equipo. ElPozo Alimentación recibió el premio al mejor equipo de marketing, un galardón con el que el jurado ha querido ensalzar la cohesión, el análisis y la capacidad de traducir la creatividad en resultados tangibles para el negocio. El broche institucional de la velada llegó con la entrega del galardón al líder empresarial impulsor del marketing, otorgado a Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente ejecutivo de Pascual. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, subió al escenario junto a la presidenta de la asociación para entregar esta distinción que premia la trayectoria del directivo y su visión a la hora de consolidar la función comercial y el desarrollo sostenible como los pilares estratégicos fundamentales dentro de su organización.

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