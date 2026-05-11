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La productora Ramen Studio lidera la creación de contenidos con inteligencia artificial para el Telediario 2 con RTVE
La productora Ramen Studio lidera la creación de contenidos con inteligencia artificial para el Telediario 2 con RTVE

Por Redacción - 3 Julio 2026

La integración de la inteligencia artificial en los formatos informativos de televisión ha dejado de ser una simple promesa de futuro para convertirse en una realidad con peso propio en la televisión pública española. La productora audiovisual Ramen Studio, en una estrecha colaboración con Radiotelevisión Española, ha marcado un hito en la televisión nacional al desarrollar de forma conjunta el contenido especial sobre inteligencia artificial emitido en el Telediario 2. Este proyecto, liderado por la periodista Pepa Bueno, propuso una exploración cercana sobre el impacto de estas tecnologías a través de un metraje de veinticinco minutos que requirió la máxima exigencia editorial y técnica para encajar de forma orgánica en un espacio de noticias de referencia.

El proceso de creación de este espacio televisivo exigió más de tres meses de trabajo coordinado entre los profesionales de la cadena pública y el equipo de la productora. Durante este periodo, ambas organizaciones unieron fuerzas en la conceptualización del formato y en el diseño de un guion capaz de entrelazar la rigurosidad de la información diaria con las posibilidades expresivas que ofrecen las herramientas de generación de imágenes. A través de secuencias visuales diseñadas específicamente para la ocasión, la narrativa permitió a la presentadora viajar por diferentes épocas del pasado y proyecciones del futuro, sirviendo como un hilo conductor claro y accesible para explicar cómo la automatización y el aprendizaje profundo están transformando el día a día de las personas.

Un desafío creativo y ético para la televisión pública

La realización de este bloque especial obligó a replantear los límites de la producción tradicional en un espacio tan sensible como el de los informativos diarios. Para asegurar la viabilidad del proyecto, la productora articuló un equipo multidisciplinar compuesto por realizadores, productores, editores y artistas especializados en la manipulación de herramientas de generación sintética de imagen. El verdadero reto del encargo radicó en alejarse del uso de la tecnología como un simple adorno visual vacío, transformándola en un vehículo con peso narrativo propio que respetase en todo momento los valores de veracidad exigidos a un operador público.

Desde la perspectiva interna del estudio, este proyecto ha supuesto uno de los desafíos más complejos de su trayectoria, no solo por la dificultad técnica de estabilizar y dotar de coherencia a las imágenes, sino por las implicaciones legales y deontológicas asociadas. El desarrollo del contenido tuvo que someterse a filtros estrictos de responsabilidad editorial, garantizando que el espectador pudiera comprender que la inteligencia artificial actuaba como un apoyo a la explicación periodística y no como un elemento de distracción. De este modo, la propuesta demuestra que estas nuevas metodologías de trabajo pueden incorporarse con éxito a discursos de largo formato, superando la fase de piezas breves para asentarse firmemente como herramientas de comunicación maduras.

El nuevo camino de la producción audiovisual en televisión

La consolidación de esta alianza estratégica sitúa a la firma madrileña en una posición destacada dentro de la innovación audiovisual en España, validando un modelo de trabajo donde la tecnología permanece siempre subordinada a la historia que se desea contar. La experiencia acumulada durante estos meses de codesarrollo no solo ha servido para estrechar lazos con los equipos de informativos de la televisión pública, sino que también establece un precedente metodológico para futuras producciones del sector. Al demostrar que es posible enriquecer la experiencia visual de la audiencia sin mermar la credibilidad ni los estándares de calidad del periodismo de referencia, se abre una nueva vía de exploración para marcas e instituciones que buscan conectar con el público mediante formatos originales.

El resultado visible en la pantalla del Telediario 2 certifica que el uso profesional de la inteligencia artificial, bajo directrices de diseño claras y un criterio creativo riguroso, amplía las capacidades de los contadores de historias. Lejos de sustituir el factor humano, el éxito de este formato radica precisamente en la sensibilidad con la que los realizadores y periodistas dirigieron las herramientas tecnológicas, logrando que la complejidad de los procesos técnicos se tradujera en una crónica comprensible, cercana y profundamente pedagógica para toda la audiencia.

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