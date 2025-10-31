Microsoft advertising pone fin a su aplicación móvil una transición decisiva hacia la IA conversacional

La compañía de Redmond ha comunicado formalmente a sus anunciantes la decisión de retirar su aplicación móvil dedicada, un instrumento fundamental para muchos profesionales durante años. Este movimiento no es solo una simple actualización de software, sino una declaración estratégica que subraya la consolidación de la plataforma web y la apuesta por la inteligencia artificial como eje central de la gestión publicitaria.

Los profesionales de marketing se encuentran ahora, en este mes de noviembre, ante la inminente desaparición de una herramienta que ofrecía una flexibilidad crucial para la supervisión diaria de las campañas. El calendario es estricto: la aplicación será eliminada de las tiendas de Apple App Store y Google Play a lo largo de este mismo mes, y dejará de funcionar completamente en enero de 2026. Aunque los usuarios que ya la tengan instalada seguirán recibiendo parches de seguridad hasta la fecha final de clausura, la cuenta atrás para el cambio de paradigma operativo ya ha comenzado.

El repliegue táctico hacia la web y la inteligencia artificial

La retirada de una aplicación con más de 100.000 descargas y una sólida presencia en la rutina de los gestores se explica mejor desde la ambición corporativa y los avances tecnológicos que desde una mera poda de servicios. Microsoft, tras haber superado los 20.000 millones de dólares en ingresos publicitarios anuales el pasado abril, está reorientando su infraestructura hacia lo que denomina una publicidad conversacional y asistida por agentes inteligentes.

El vehículo principal de esta visión es Copilot, su asistente de IA, cuyas capacidades se han expandido significativamente a lo largo de 2025. La compañía ha integrado nuevas funcionalidades web, como las herramientas de comparación de rendimiento o la animación de imágenes, que extienden las capacidades de Copilot directamente dentro de la interfaz de escritorio. Este enfoque se ve reforzado por estudios internos que demuestran la eficacia de la IA; de hecho, la navegación de clientes a través de Copilot ha resultado ser un 33% más corta que las rutas de búsqueda convencionales, lo que se traduce en una tasa de clics (CTR) superior en un 73% a la publicidad tradicional. Por tanto, el cese de la aplicación móvil representa la convicción de Microsoft de que el futuro de la gestión publicitaria reside en un acceso centralizado, potente y asistido por IA a través del navegador.

La funcionalidad huérfana y el desafío para los gestores

Para el anunciante que dependía de la inmediatez, esta decisión conlleva un ajuste operativo significativo, humanizando el impacto de la tecnología en el día a día. La aplicación móvil ofrecía una gama de funcionalidades diseñadas específicamente para la gestión "sobre la marcha": la supervisión del rendimiento de las campañas favoritas, las rápidas actualizaciones de estado, los cambios de presupuesto y las pujas, y la gestión de notificaciones críticas, como la caducidad de las tarjetas de crédito o la ejecución de reglas automatizadas.

Estos servicios permitían a los gestores reaccionar con agilidad sin necesidad de acceder al software de escritorio completo, una ventaja inapreciable en un sector marcado por la reacción inmediata a las fluctuaciones del mercado. La percepción de usabilidad de la aplicación, que según las reseñas de 2025 en Google Play presentaba problemas de diseño de interfaz y capacidades limitadas de edición, pudo haber influido en la decisión de prescindir de ella. Sin embargo, la eliminación deja un vacío funcional: la compañía ha dirigido a los usuarios a la interfaz web, pero no ha confirmado si desarrollará una alternativa móvil optimizada para compensar la pérdida de la experiencia de aplicación nativa. La migración forzosa a la web obligará a muchos profesionales a replantearse sus flujos de trabajo de emergencia o a buscar soluciones de gestión a través de API de terceros.

Un movimiento que redefine la gestión de campañas

El fin de la aplicación móvil de Microsoft Advertising se alinea con una tendencia más amplia de consolidación que está transformando la gestión de las plataformas publicitarias. Observamos cómo la industria se mueve progresivamente hacia plataformas web unificadas y APIs que permiten la automatización a través de herramientas de verificación y gestión de terceros, reduciendo la dependencia de las aplicaciones nativas fragmentadas. La expansión de las integraciones programáticas, como la de DoubleVerify en octubre de 2025, permite que la creación y la implementación de campañas se manejen de forma centralizada sin una interfaz móvil dedicada.

Este enfoque ha sido el pilar de las mejoras implementadas por Microsoft a lo largo de 2025, desde la introducción de capacidades de exclusión de sitios web mejoradas hasta la obligatoriedad de la instalación de Clarity para los publishers externos, un requisito que enfatiza la analítica del comportamiento a través de herramientas basadas en la web. La decisión de retirar esta aplicación móvil, que se produce poco después del anuncio de la descontinuación de Microsoft Invest (anteriormente Xandr) para febrero de 2026, reafirma la estrategia de la compañía: un futuro publicitario basado en la conversación y la IA, accesible y manejable prioritariamente desde un navegador, desdibujando la necesidad de herramientas de gestión específicas para el teléfono. Los anunciantes que gestionan cuentas multiplataforma deben realizar los ajustes necesarios, conscientes de que la gestión completa de las campañas residirá en la plataforma web, asegurando que todos los datos de sus campañas existentes permanezcan accesibles.