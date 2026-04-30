El boom de los esports: las carreras en el gaming profesional se perciben más respetables que el emprendimiento y el desarrollo de software

Un estudio realizado por Logitech G , que recoge la opinión de 18.000 adultos en todo el mundo, muestra cómo el gaming está transformando las percepciones públicas sobre el éxito profesional en la era digital. Uno de los mayores estudios de su tipo revela la posición de España en cuanto a actitudes progresistas hacia las carreras en el gaming, con un 54% de los encuestados afirmando que el gaming profesional se sitúa por encima de carreras tradicionalmente aspiracionales como la de médico, deportista profesional o empresario.

Entre la Gen Z, esta perspectiva está aún más marcada, situando el gaming profesional al mismo nivel que carreras como el desarrollo de software e influencer.

De acuerdo con estos datos, un significativo 65% de los encuestados en España considera que deberían existir más vías formales para desarrollar carreras en los esports y el gaming profesional.

Estos resultados se integran en una investigación de alcance global cuyas conclusiones principales, obtenidas en 12 países, revelan que el 51% de los encuestados ya considera los esports como una salida profesional legítima. Esta percepción es especialmente sólida entre las generaciones más jóvenes, alcanzando el 67% de apoyo en la Generación Z y el 60% en los Millennials. Asimismo, el interés por su institucionalización es notable, ya que el 37% de la población mundial —cifra que escala hasta el 49% en la Generación Z— solicita la inclusión de los esports en el programa de los Juegos Olímpicos.

En el contexto específico de España, el estudio subraya una mejora significativa en la imagen del gaming profesional durante la última década; de hecho, el 54% de los españoles sostiene que estas carreras son más aspiracionales hoy que hace diez años. Curiosamente, esta visión positiva trasciende las brechas generacionales, contando con el respaldo del 41% de los Baby Boomers, el 52% de la Generación X y el 65% de los Millennials. Este auge del sector del videojuego contrasta drásticamente con la percepción de profesiones tradicionales: mientras el gaming gana prestigio, el 61% de los consultados percibe la política como una carrera menos aspiracional, y un 35% opina lo mismo sobre la docencia o el ámbito académico universitario.

Sin embargo, a pesar de la aceptación general de los esports y la legitimidad de las carreras en gaming profesional, muchos aún dudan en recomendar esta trayectoria a su propio hijo o a algún joven cercano. Mientras que el 18% de los encuestados elegiría para sus hijos una carrera en el ámbito sanitario, tan solo un 1,3% haría lo mismo con el gaming profesional.

Dicho lo anterior, quizás no resulte sorprendente que un 32% de los encuestados considere que la falta de apoyo parental o social es la principal barrera que impide a las personas dedicarse profesionalmente al gaming. El riesgo financiero o la inestabilidad de ingresos, la alta competitividad del sector y la falta de vías de formación o entrenamiento también se destacan como barreras clave.

Muchos creen que los esports no se consideran una “carrera real” porque el gaming profesional se percibe simplemente como un hobby, según el 46% de los encuestados. Mientras que la estabilidad laboral y la duración de la carrera profesional son motivo de preocupación para un 20% de ellos.

No obstante, la mayoría apoya mejorar el acceso a las carreras en gaming profesional: el 35% considera que una mejor regulación y gobernanza haría que se tomara más en serio el gaming profesional como carrera; la inclusión en grandes eventos deportivos internacionales (27%); rutas educativas más claras (34%); y más centros de formación profesional (34%) también se señalan como vías de avance.

Además del elevado porcentaje que desea más vías formales para las carreras en esports y gaming profesional, un significativo 38% de los encuestados también cree que las escuelas deberían incluir clases de esports en el currículo, de forma similar a los deportes tradicionales.

Además de ello, según los datos de la encuesta, el 21% ya opina que debería figurar junto a los deportes tradicionales en los Juegos Olímpicos, considerándolo más adecuado para su inclusión que otros como el squash o la gimnasia rítmica.

Muchos también reconocen la resiliencia mental y física, así como la dedicación necesarias para desarrollar una carrera como atleta de esports: un 40% afirma que se requieren tiempos de reacción rápidos; un 24% señala que la profesión exige resiliencia mental; y el 24% también opina que se requiere trabajo en equipo y comunicación.

Elena Abella, líder del sur de Europa de Logitech G comentó: “Los esports son un fenómeno cultural de gran magnitud: llenan estadios, generan nuevas carreras en distintos sectores y cuentan con una creciente cobertura global de competiciones y ligas internacionales. Nuestra investigación pone de relieve el creciente reconocimiento del gaming competitivo como una profesión legítima y respetada.

“Logitech G ha estado a la vanguardia en la configuración del panorama del gaming competitivo durante más de dos décadas. Desde la colaboración con jugadores, equipos y ligas de élite hasta el apoyo a programas de base, amateurs y universitarios en todo el mundo, hemos sido fundamentales para impulsar el sector. Nuestro compromiso sigue siendo firme: empoderar a jugadores, gamers y creadores en todos los niveles y fomentar el crecimiento de los esports de manera inclusiva, accesible y relevante para las generaciones futuras.

“A medida que crecen las audiencias, evolucionan las aspiraciones y se consolida la legitimidad, los esports están entrando en su mejor momento, y Logitech G lidera el panorama del gaming competitivo asegurando que los jugadores dispongan del equipamiento adecuado para alcanzar su máximo rendimiento.”

“As audiences grow aspirations shift, and legitimacy strengthens, esports is now entering its prime and Logitech G is leading the competitive gaming landscape by ensuring gamers have the right equipment to ensure their best performance.”