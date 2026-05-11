Carat es elegida como la mejor red de medios en el festival de Cannes Lions

El prestigioso festival Cannes Lions, celebrado en este año 2026, ha otorgado uno de sus máximos reconocimientos a Carat, la red de medios perteneciente al grupo Dentsu, al coronarla como la Red de Medios del Año. Este galardón llega tras una participación histórica en la categoría de Media Lions, donde la firma consiguió un palmarés de tres Leones de Oro, un León de Plata y dos Leones de Bronce, además de posicionar tres de sus propuestas entre los proyectos finalistas. La distinción no solo premia el volumen de galardones obtenidos, sino que valida un modelo operativo que busca conectar a las marcas con las personas a través de experiencias profundamente humanas, respaldadas por el conocimiento colectivo de doce mil especialistas distribuidos en más de cien países del mundo.

El éxito cosechado en el certamen europeo se sustenta en estrategias de comunicación precisas que han transformado los desafíos comerciales en hitos creativos. Entre las campañas más destacadas del año se encuentra el proyecto concebido para la firma cervecera Heineken, el cual fue reconocido con dos Leones de Oro, así como la iniciativa publicitaria desarrollada para la compañía energética Plenitude, que sumó otro metal dorado a la delegación. Estos logros evidencian la solidez de las relaciones a largo plazo que la agencia mantiene con sus clientes comerciales, consolidando una metodología de trabajo donde la tecnología avanzada y el análisis riguroso de la información no sustituyen la sensibilidad social, sino que la potencian para generar un impacto directo y medible en los negocios globales.

La consolidación de una visión estratégica en los mercados hispanohablantes

El impacto de este hito global se extiende con especial fuerza hacia las diferentes regiones de América Latina, un territorio clave para la expansión y la transformación del negocio publicitario actual. Los líderes de la organización en el continente coinciden en que este galardón valida la estrategia de fusionar la inmensa escala de una red internacional con un conocimiento hiperlocal y minucioso del consumidor de cada país. Desde la dirección general de la compañía para Argentina y Chile, se destaca que este triunfo representa un orgullo inmenso y confirma que el camino correcto es la integración absoluta entre la creatividad interpretativa, la gestión de datos y las herramientas tecnológicas avanzadas, elementos esenciales para dejar una huella perdurable en los mercados contemporáneos.

La dirección regional de la firma en el continente latinoamericano subraya que este reconocimiento consolida la propuesta de valor con la que operan diariamente, impulsando a los equipos de trabajo a elevar de manera constante los estándares de innovación y excelencia estratégica. En este mismo sentido, la dirección general en México enfatiza que el premio refleja la dedicación diaria orientada a construir relaciones comerciales de mutua confianza y a aportar un valor real a las marcas que depositan su futuro comunicativo en la agencia. Este enfoque centrado en la constancia y el compromiso humano demuestra que el mercado publicitario internacional premia la capacidad de adaptación y el esfuerzo sostenido por transformar la cultura y la sociedad a través de narrativas responsables.

El valor del talento humano frente a la automatización tecnológica

En una época en la que los sectores de la comunicación y el marketing experimentan profundas reconfiguraciones debido a la irrupción masiva de la inteligencia artificial, el auge de los algoritmos de recomendación y la fragmentación de la atención del público, el título de Red de Medios del Año cobra un significado aún más profundo. La presidencia global de soluciones integradas de la corporación señala que el éxito alcanzado es una prueba fehaciente de lo que ocurre cuando el talento excepcional se combina con una comprensión profunda de las necesidades humanas y con alianzas comerciales basadas en la confianza mutua. Cada nominación y cada león obtenido representan la resolución de un problema complejo planteado por un cliente mediante un diseño estratégico pensado para marcar una diferencia real.

Como la primera agencia de medios del mundo y una de las firmas más respetadas según los análisis de consultoras globales como Forrester, la organización continúa definiendo la comunicación comercial como una frontera que une la velocidad tecnológica con el arte de la empatía. Al formar parte de la estructura internacional de Dentsu, que opera en más de 145 mercados con más de 46 mil especialistas y utiliza energía totalmente renovable en sus operaciones, la red reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles y centradas en el bienestar social. Una colaboración horizontal entre sus marcas especializadas que permite predecir las oportunidades futuras y trazar nuevos caminos de crecimiento económico y social para los principales anunciantes del planeta.