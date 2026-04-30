ElPozo consolida su liderazgo como la marca más presente en los hogares en España

a enseña recibe el premio por ser la marca de gran consumo que mejor evolución ha tenido en el mercado en el último año

3 de junio de 2026.- ElPozo consolida su liderazgo y ya lleva once años consecutivos como la marca más presente en los hogares españoles. Actualmente, está en el 73,2 por ciento y se convierte en la única marca que logra mantener, de forma sostenida, el mayor nivel de penetración en España, lo que refleja su fortaleza en el mercado nacional.

Además, ElPozo destaca como la marca de gran consumo que mejor evoluciona, según recoge la edición 2026 del informe Brand Footprint de Wordlpanel by Numerator, el estudio de referencia basado en compras reales. En cuanto al contacto con el consumidor, la marca supera los 112 millones, solo por detrás de Coca Cola.

Por territorios, ElPozo también amplía su liderazgo y se coloca como la marca más elegida en siete comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias.

El informe Brand Footprint 2026 analiza las 50 marcas de gran consumo más compradas en España. En este contexto, ElPozo es una de las cuatro únicas marcas que crecen de forma simultánea en los tres indicadores analizados por el informe: contactos con el consumidor, porcentaje de hogares compradores y frecuencia de compra.

ElPozo Alimentación mantiene un firme compromiso con el consumidor, a través de la innovación, con el objetivo de ofrecer una propuesta de valor cada vez más alineada con las necesidades reales del mercado. En este sentido, ElPozo refuerza su apuesta por una alimentación saludable con productos como Bienstar +Proteínas, en pechuga de pavo y pollo, así como con su gama ElPozo 1954 sin aditivos, que incluye pechuga de pavo, pechuga de pollo y jamón cocido 100% natural, recientemente reconocidos con el sello Sabor del Año 2026 y premio InnovaCción de Promarca.

De este modo, la compañía impulsa propuestas que combinan calidad, nutrición y conveniencia, anticipándose a las nuevas tendencias de consumo y contribuyendo a una alimentación equilibrada y adaptada a los estilos de vida actuales.