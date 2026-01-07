El marketing gastronómico cobra protagonismo en HIP con una nueva edición de GASTROLAB

Durante tres días el stand será un punto de encuentro para crear innovadoras experiencias gastronómicas con el producto como foco y el gastromarketing como herramienta

Aplus Gastromarketing, la primera agencia especializada en gastromarketing en nuestro país, participa un año más en HIP, Horeca Profesional Expo, que celebra su décimo aniversario los próximos 16, 17 y 18 de febrero en IFEMA, Madrid.

La agencia vuelve al certamen con una nueva edición de GASTROLAB, el laboratorio de innovación gastronómica, un escenario que ya es reconocido como punto de encuentro experimental.

Con el producto como foco y bajo la perspectiva del gastromarketing, las sesiones están diseñadas para analizar de manera integral todos los factores que intervienen en su presentación. Una visión 360º para optimizar resultados.

GASTROLAB: donde la gastronomía se piensa, se prueba y se comunica

Durante tres días, GASTROLAB se convierte en un espacio vivo en el que la gastronomía se aborda desde una perspectiva experiencial, sensorial y estratégica, a través de una completa agenda de innovadoras experiencias de la mano de grandes profesionales y marcas.

El gastromarketing en estado puro a través de un programa que incluye un interesante catálogo de actividades en las que se hablará de comida, marca, percepción y valor. De cómo transformar el producto en experiencia, cómo construir un discurso alrededor del sabor o cómo conectar emocionalmente con el cliente final, entre otros temas de interés.

En el plano práctico, el stand de Aplus Gastromarketing se configura como un laboratorio gastronómico en tiempo real, con una zona diseñada para acoger showcookings, degustaciones guiadas, conversaciones con expertos y formatos híbridos en los que el producto, el relato y la puesta en escena se integran para generar impacto e inspirar a los profesionales del sector que buscan diferenciarse.

A lo largo de las tres jornadas, GASTROLAB desplegará un completo programa de experiencias pensadas para activar los sentidos y poner en valor el producto desde una mirada estratégica, como la JAMÓN SENSE EXPERIENCE, un corte experiencial de Jamón de Teruel (DOP); CANARIAS EXPERIENCE una degustación experiencial de gastronomía canaria; la CAVIAR GLAM EXPERIENCE, centrada en el lujo y la excelencia; MEATing Point, un encuentro con maestros de la carne; MAESTROS DEL QUESO. LA VIE IN CHEESE, dedicada al universo quesero; PANMANÍA, la degustación de los mejores panes y aceites; y la SWEET EXPERIENCE: la dulce rentabilidad, un recorrido por el valor del producto dulce desde la óptica del negocio y la experiencia.

Todas las sesiones son abiertas, con aforo limitado, donde el acceso se realizará por orden de llagada para garantizar la calidad de cada experiencia.

Gastronomía, experiencias y contenidos: La aportación de Aplus Gastromarketing a HIP

Aplus es global partner de HIP desde hace ocho años y la única agencia de gastromarketing presente con stand propio en el evento.

Además del GASTROLAB, Aplus contará con un GASTROCORNER permanente, un espacio orientado al contacto con clientes y partners, con servicio de catering y una barra de Mahou, para impulsar el networking en el espacio.

El martes a las 13:00 horas, diferentes asociaciones integradas en FACYRE (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España), gestionada por Aplus Gastromarketing, ofrecerán en el stand El Aperitivo de FACYRE con productos locales de distintas comunidades autónomas.

En el plano editorial, la agencia edita la revista ÑAM ÑAM, publicación oficial de FACYRE y revista oficial de HIP, de la que se distribuirán miles de ejemplares durante el evento, para reforzar el papel del contenido profesional en el ecosistema gastronómico.

Se espera que más de 60.000 empresarios, directivos y profesionales acudan a descubrir las últimas soluciones para sus negocios de hostelería de la mano de las más de 1.000 firmas expositoras que participan, donde sin duda el marketing cuenta con una función cada vez más relevante.