‘Fluye con Nestea’, la nueva campaña de verano de Nestea con óscar casas y clers

¿Y si este verano simplemente nos dejáramos llevar? Eso es exactamente lo que propone “Fluye con Nestea”, la nueva campaña de verano de Nestea con el actor Óscar Casas y la creadora de contenido Clers, con la que invita a divertirse, disfrutar del momento y a aprovechar todo lo bueno del verano.

El spot recorre los escenarios más cotidianos —un salón, un bar, el gimnasio, el tren, la playa— pero con un enfoque distinto, en el que sus protagonistas improvisan, rompen con lo esperado y disfrutan sin pensar en lo que dirán los demás. Una sucesión de escenas que captura a la perfección el espíritu de “Fluye con Nestea”. La canción "Girls Just Want to Have Fun", versionada por el grupo STRFKR, pone la banda sonora a la campaña.

La nueva campaña también celebra la variedad de sabores de Nestea, incluyendo como protagonistas a Nestea Limón, Nestea Té Verde Maracuyá y Nestea Frutos Rojos con Açaí, que forman parte de una gama cada vez más amplia pensada para distintos momentos de consumo.

Con “Fluye con Nestea”, la marca de té favorita de los españoles presenta su nueva plataforma creativa. Un concepto que invita a vivir y a actuar sin complicaciones, inspirado en la esencia de la propia bebida: refrescante, sin gas y fácil de disfrutar, con el equilibrio perfecto entre el sabor del té y la fruta en cada una de sus variedades.

Desarrollada por la agencia creativa independiente MONO y producida por Contrario, "Fluye con Nestea" ya puede verse en las redes sociales de la marca y se activará a nivel nacional durante los meses de junio y julio. La campaña tendrá presencia en televisión, plataformas de televisión conectada (CTV), medios digitales y redes sociales, además de una amplia campaña de publicidad exterior en mupis, autobuses y tranvías.

Sobre Nestea

Nestea llegó a España en 1993. Desde entonces, no ha hecho más que ganar seguidores, hasta convertirse en la marca de té preferida del mercado español. Actualmente, Nestea está disponible en bares, restaurantes y supermercados de todo el territorio en las variedades Nestea Limón, Nestea Limón sin Azúcar, Nestea Té Verde Maracuyá, Nestea Té Verde Maracuyá sin Azúcares, Nestea Mango-Piña, Nestea Melocotón y Nestea Frutos Rojos con Açaí en los formatos de lata de 33 cl, botella PET de 0,5 y 1,5 L, y botella de vidrio de 33 cl.