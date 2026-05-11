Grefusa se sube al ring de La Velada del Año VI con una campaña de branded entertainment con Grefusito Balboa

La forma en que las marcas se comunican con el público joven ha cambiado por completo en los últimos tiempos. Ya no funciona eso de poner un anuncio clásico en mitad de un programa y esperar a que la gente compre. Ahora, lo que de verdad engancha es formar parte del espectáculo, y eso es justo lo que ha hecho la empresa valenciana Grefusa en la última edición de La Velada del Año celebrada en Sevilla. Llevan ya seis años seguidos apoyando este megaevento de boxeo y retransmisión por internet organizado por Ibai Llanos, pero esta vez han ido un paso más allá al integrar sus productos y sus personajes de toda la vida dentro de la propia historia de los combates, consiguiendo que el público hable de ellos de forma totalmente natural.

Para lograr conectar con los miles de chavales que siguen este show, la compañía decidió transformar por completo a su mascota de siempre, un personaje entrañable que lleva acompañando los momentos de picoteo de varias generaciones desde hace más de cuarenta años. En lugar de presentarlo como siempre, lo convirtieron en Grefusito Balboa, metiéndose de lleno en el ambiente del boxeo. La jugada no fue cosa de una sola noche, sino que se vino cocinando durante meses. El personaje empezó a dejarse ver en la presentación oficial del evento, viajó por varias ciudades españolas regalando entradas y armando revuelo en las redes sociales, y hasta se coló en el pesaje de los luchadores junto a creadores de contenido muy conocidos como IlloJuan y Viruzz, llevando siempre por bandera sus famosos Gublins.

El momento estrella llegó en el Estadio de La Cartuja ante unas ochenta mil personas en las gradas y millones de espectadores viéndolo desde sus casas a través de las pantallas. En mitad del espectáculo, el culturista y creador de contenido Joan Pradells apareció en el ring camuflado dentro del disfraz de la mascota para lanzar un desafío directo a Ibai Llanos, algo que nadie se esperaba y que nunca se había visto en las seis ediciones que van del evento. Después de unos instantes de intriga y expectación, Pradells desveló quién era en realidad, rompiendo el hielo al compartir una bolsa de aperitivos con el propio Ibai y transformando la tensión inicial en pura diversión.

Toda esta aventura se reforzó con la ayuda de otros perfiles muy potentes de las redes, como Abel Planelles o el equipo del programa Vaya Vaina, que multiplicaron el alcance de la marca comentando la jugada antes y durante la gran cita sevillana. Los responsables de la firma valenciana tienen claro que la publicidad actual consiste en crear experiencias divertidas que de verdad interesen a la gente, yendo mucho más allá del simple patrocinio de poner un logotipo en una lona. Con esta estrategia, una empresa familiar que cuenta con casi un siglo de historia y que vende millones de bolsas al año demuestra que se puede seguir siendo fresco, moderno y muy cercano a los nuevos lenguajes de la juventud.