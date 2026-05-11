Publiespaña introduce los microdramas en Mediaset Infinity con nuevos formatos publicitarios verticales

El mercado publicitario español se prepara para recibir una transformación importante en su oferta de entretenimiento digital con la llegada de los microdramas a la plataforma Mediaset Infinity durante el próximo otoño. La filial publicitaria Publiespaña ha decidido apostar por este formato de consumo rápido tras constatar su enorme repercusión en el mercado internacional, configurando una propuesta comercial pensada especialmente para conectar con los públicos más jóvenes y con los espectadores capaces de consumir contenidos de manera intensiva. A través de formatos adaptados a las pantallas de los teléfonos móviles y opciones de patrocinio exclusivo, las marcas dispondrán de una alternativa atractiva para integrarse en producciones diseñadas para retener la atención en un ecosistema de alta calidad editorial.

Los microdramas son producciones en formato de miniserie creadas específicamente para ser consumidas en vertical a través de los smartphones. Se caracterizan por ofrecer episodios de muy corta duración que compensan su brevedad mediante tramas de gran intensidad emocional y constantes transformaciones en el argumento que enganchan al usuario desde el primer segundo. Esta modalidad de entretenimiento se ha vuelto sumamente popular a nivel global entre los usuarios de menor edad al combinar la rapidez de consumo que exigen las rutinas actuales con una potente capacidad de atracción narrativa. Las mediciones en los mercados internacionales muestran que cerca de un tercio de la Generación Z y de los Millennials consumen con total asiduidad estas ficciones cortas, y casi la mitad de estos usuarios reclama una mayor presencia de estos títulos en sus plataformas de streaming habituales.

La nueva oferta comercial diseñada por Publiespaña permite a los anunciantes posicionarse dentro de una tendencia al alza que asegura un control estricto sobre el lugar donde se muestran los anuncios y una experiencia de usuario sumamente cuidada. La propia naturaleza de estas ficciones favorece que el espectador encadene un capítulo tras otro, respondiendo de forma directa a la necesidad de desconexión rápida que la gente suele buscar en sus redes sociales, pero ofreciendo a cambio una narrativa mucho más profunda en un espacio publicitario seguro y regulado. Las empresas interesadas podrán elegir entre opciones de planificación que cubren todo el catálogo, el cual sumará progresivamente historias de amor, suspense, intrigas legales, dramas juveniles y relatos de venganza, o decantarse por vincular su marca directamente a series específicas mediante fórmulas de patrocinio principal en los títulos más potentes de la plataforma.

Este lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia de evolución conjunta de Mediaset Infinity como una plataforma compartida entre España e Italia. De este modo, tanto el estreno de las diferentes producciones como las soluciones para las marcas se realizarán de manera coordinada en ambos países, consolidando la presencia internacional del grupo MFE – MediaForEurope. La división MFE ADVERTISING se encargará de coordinar las acciones entre las dos exclusivas locales, Publiespaña y Mediamond, permitiendo a las empresas poner en marcha campañas simultáneas en varios países dentro de una misma estructura editorial firmemente asentada en las realidades de sus respectivos públicos nacionales.

Como parte fundamental de esta estructura, Publiespaña gestiona de forma integral la explotación comercial de todos los soportes de Mediaset España y de diversos medios asociados. Al unir la fuerza de la televisión de toda la vida con los recursos del sector digital, proporciona a las agencias y anunciantes herramientas altamente eficaces para maximizar el rendimiento de sus inversiones. Para lograrlo, utiliza una planificación transversal que conecta la pantalla del televisor con los dispositivos digitales, ofreciendo una notable capacidad de segmentación del público y desarrollando formatos tecnológicos basados en la gestión de datos y la inteligencia artificial para potenciar las marcas en la televisión conectada.