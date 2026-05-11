Apple Tree y Keepers ganan tres Premios Dircom 2026 por sus estrategias de comunicación innovadoras

La excelencia en la gestión de la reputación y la creatividad institucional ha encontrado a sus grandes protagonistas en la edición de los Premios Dircom Ramón del Corral celebrada este 17 de junio de 2026 en Madrid. Las agencias APPLE TREE y Keepers han completado una jornada histórica al alzarse con tres galardones principales y posicionar seis proyectos como finalistas en un certamen que congrega anualmente a las figuras más influyentes del sector. Estos reconocimientos respaldan con firmeza una metodología de trabajo orientada a transformar los mensajes corporativos en historias con un profundo calado humano, demostrando que la efectividad comercial y la sofisticación narrativa pueden caminar de la mano en los canales digitales actuales.

El jurado de esta novena edición, compuesto por más de cuarenta profesionales provenientes de los sectores empresarial, académico y mediático, tuvo la tarea de evaluar un total de 66 propuestas finalistas distribuidas en 24 categorías diferenciadas. En este escenario de alta exigencia, la propuesta de valor basada en el concepto del nuevo pensamiento estratégico ha permitido a estas agencias destacar en el apartado de contenidos multimedia, una de las áreas más reñidas del certamen. El veredicto final premia la capacidad de escuchar a las audiencias y de diseñar campañas capaces de ganarse un espacio legítimo en la conversación pública cotidiana de los ciudadanos.

Tres propuestas con identidad propia en la categoría multimedia

El éxito de la alianza entre ambas firmas se ha materializado en tres iniciativas muy diversas que ilustran las múltiples vertientes de la comunicación contemporánea. El primer galardón llegó de la mano del proyecto concebido junto a la cadena de supermercados Lidl, titulado los frescos de Lidl, el cual se impuso en la categoría destinada a las estrategias de audio y desarrollo de podcast. Esta propuesta consiguió transformar un espacio radiofónico digital en una herramienta de divulgación de gran utilidad, capaz de aproximar las bondades de los productos perecederos de la marca al consumidor diario mediante un lenguaje fresco, cercano y dotado de un gran componente de entretenimiento.

Por otra parte, la campaña Brava, desarrollada para la compañía alimentaria Choví, obtuvo el reconocimiento a la mejor estrategia nativa en redes sociales. El mérito de esta iniciativa radicó en su concepción orgánica, diseñada expresamente para mimetizarse con los códigos y lenguajes propios de las comunidades digitales sin saturar al usuario con mensajes comerciales agresivos. Finalmente, la terna de victorias se completó con la plataforma Creator Hub, un entorno digital diseñado para Radisson Hotel Group que se coronó en la disciplina de innovación digital. Este espacio ha reconfigurado la gestión de los prescriptores de opinión y creadores de contenido, optimizando las relaciones mutuas y consolidando la presencia de la cadena hotelera en los ecosistemas de influencia digital.

Consolidación institucional y proyección en los asuntos públicos

La relevancia de la agencia en el sector no se limitó exclusivamente a los éxitos cosechados en el ámbito multimedia. La versatilidad de sus equipos técnicos quedó patente al alcanzar la condición de finalista en la categoría de asuntos públicos y lobby gracias a la campaña institucional de concienciación sobre el gas verde, desarrollada de manera conjunta para corporaciones energéticas de primer nivel como Nedgia-Naturgy, Madrileña Red de Gas, Nortegas, Redexis y Gas de Extremadura. Asimismo, el compromiso con la concienciación social y el cuidado del entorno también estuvo representado en la fase final del certamen a través de una acción estratégica realizada en colaboración con la entidad ambiental Ecoembes.

Este triple triunfo en la capital española se suma a una racha de distinciones internacionales de gran calado, entre las que destaca el reciente nombramiento como la mejor agencia del año en la Europa continental durante la gala de los prestigiosos premios continentales celebrada en Londres. Las valoraciones recogidas por los principales estudios del sector sitúan a la firma como la consultora mejor valorada por los profesionales españoles, un estatus alcanzado gracias al trabajo diario de un equipo humano compuesto por cerca de doscientos especialistas en investigación, análisis sociológico, desarrollo de inteligencia artificial y márketing de influencia a través de la estructura especializada de Keepers.

La visión de los líderes detrás del éxito estratégico

La validación obtenida en los premios de la Asociación de Directivos de Comunicación confirma la idoneidad de buscar conexiones humanas reales más allá de las tendencias tecnológicas del momento. Carme Miró, consejera delegada y fundadora de la agencia matriz, ha manifestado su satisfacción destacando que estos galardones premian el esfuerzo conjunto con sus socios comerciales y el talento interno de las plantillas. Para la directiva, la relevancia de estos galardones estriba en que evidencian que las grandes ideas no dependen exclusivamente de los soportes utilizados, sino de la sensibilidad para entender las necesidades de las personas y generar un beneficio tangible en la actividad empresarial.

En esa misma línea de análisis, Sergio Barreda, máximo responsable de la división especializada en márketing de creadores de contenido, ha valorado de forma muy positiva la disparidad de las categorías en las que han resultado vencedores. El directivo ha señalado que ver reconocidos proyectos de naturaleza tan diferente es el mejor reflejo de la versatilidad de los equipos de trabajo y de la valentía de las marcas que confían en metodologías de comunicación disruptivas. Con estas distinciones, ambas organizaciones consolidan un modelo de negocio responsable, avalado por su pertenencia a la comunidad global de empresas con propósito social y ambiental regidas por estándares internacionales de sostenibilidad.