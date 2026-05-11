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Instagram Plus se estrena a nivel mundial con funciones exclusivas de pago
Instagram Plus se estrena a nivel mundial con funciones exclusivas de pago

Por Redacción - 15 Junio 2026

La red social más popular del ecosistema de Meta ha dado un paso estratégico fundamental al diversificar su modelo de negocio tradicional mediante la introducción de una suscripción de pago. Instagram Plus, es el nombre que la plataforma introduce para una capa de servicios exclusivos diseñada para los usuarios que buscan un nivel superior de personalización, control y análisis de sus interacciones cotidianas. Este movimiento no altera la gratuidad de la aplicación base, que mantendrá intactas todas las funciones que los usuarios ya conocen y utilizan de forma habitual, configurando esta nueva alternativa como un complemento totalmente voluntario para quienes desean exprimir al máximo las capacidades de la red.

El núcleo de esta nueva propuesta se asienta con fuerza sobre las stories, el formato de comunicación que ha transformado el consumo digital en los últimos años. Para estrechar los lazos con los círculos más cercanos, los suscriptores tendrán ahora herramientas que alteren de forma sustancial la visibilidad y permanencia de sus contenidos. Por ejemplo, la función Story Spotlight dará una prioridad algorítmica a las historias de los suscriptores frente a su red de contactos, asegurando que sus vivencias ocupen los primeros puestos de la barra superior. Asimismo, la permanencia de estos contenidos efímeros se duplica gracias a Story Extend, una característica que prolonga la vida de las publicaciones hasta 48 horas, desafiando el clásico límite de 24 horas. La interacción se vuelve también más expresiva mediante los Super Hearts, un nuevo tipo de reacción animada que genera efectos visuales en las pantallas, mientras que la gestión de la privacidad también evoluciona al permitir la creación de múltiples listas de audiencias personalizadas para segmentar con precisión quién tiene acceso a cada historia.

Más allá de la comunicación visual directa, la suscripción permite capacidades analíticas detalladas y nuevas formas de gestionar el consumo de contenido. Uno de los avances más esperados será en el ámbito de la privacidad, Story Preview da la posibilidad de visualizar las historias de otros usuarios sin que lo sepan, eliminando el registro de visualización y permitiendo un consumo libre de la presión social de la interacción inmediata, una función muy muy esperada. No obstante, los creadores de contenido y usuarios particulares también pueden tener un conocimiento más profundo de su audiencia gracias a las métricas de revisualización de historias, que revelan la cantidad de veces que un mismo usuario ha vuelto a reproducir un fragmento de vídeo o imagen. Esta capacidad de auditoría se complementa con un motor de búsqueda integrado directamente en la lista de visualizadores, una herramienta largamente demandada que agiliza la comprobación de si un contacto específico ha consumido o no una publicación determinada.

La identidad estética y la organización del espacio personal dentro de la aplicación constituyen el tercer pilar de este lanzamiento. Los usuarios de la versión Plus disfrutan de un amplio abanico de íconos personalizados para el escritorio del dispositivo móvil, diseñados tanto por el equipo interno de la firma como por creadores de renombre de la propia comunidad. La biografía del perfil también adquiere un carácter distintivo gracias al soporte para tipografías exclusivas que rompen con la homogeneidad del diseño estándar de la red. En lo que respecta a la arquitectura del perfil, la plataforma eleva el límite de publicaciones fijadas en la parte superior hasta un total de seis elementos, duplicando la capacidad previa para organizar el portafolio digital. Finalmente, se añade una opción de publicación directa en el perfil o en las historias destacadas que evita deliberadamente el paso por el tablón principal de noticias de los seguidores, ofreciendo una alternativa ideal para archivar recuerdos o portfolios sin saturar la actividad de los contactos. Con este despliegue internacional, la compañía inicia un camino de actualizaciones continuas que promete sumar nuevas utilidades premium a lo largo de los próximos meses.

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