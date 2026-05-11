Grefusa MIX estrena imagen y nuevas variedades de "Kikos" apostando por el humor junto a Irene Rosales

Grefusa ha puesto en marcha una de sus apuestas más ambiciosas para este periodo estival a través del lanzamiento de su nueva campaña publicitaria titulada "Un mal kiko". Esta acción, que coincide con la renovación integral y la ampliación de su emblemática gama Grefusa MIX, cuenta con la colaboración de la conocida creadora de contenido Irene Rosales, antigua pareja de Kiko Rivera. La iniciativa busca poner en valor la excelencia del maíz crujiente MisterCorn, un elemento que la firma valenciana considera fundamental dentro de sus combinaciones de frutos secos y snacks. Con esta propuesta, la empresa no solo refresca su imagen exterior, sino que también pretende conectar emocionalmente con el público mediante historias cercanas y cargadas de autenticidad.

El núcleo narrativo de la campaña se articula a través de un inteligente juego de palabras que apela directamente al humor y a las vivencias cotidianas. Irene Rosales comparte una serie de reflexiones personales acerca de la trascendencia de tomar buenas decisiones en las relaciones y en los elementos que forman parte de la rutina diaria. La analogía utilizada describe las cualidades esenciales que definen a un buen acompañante, tanto en la vida como en el aperitivo, representando a alguien o algo que aporte bienestar, que muestre una textura tierna, que se rodee de una selección excelente y que garantice una experiencia inigualable. Esta perspectiva humaniza el mensaje de la marca y transforma las características técnicas del producto en relatos fácilmente reconocibles para el consumidor.

Una propuesta renovada para los amantes de los sabores intensos

La renovación del catálogo no se limita a una mera declaración de intenciones, sino que se materializa en una transformación profunda del diseño de sus envases y en la ampliación de sus opciones comerciales. La nueva oferta de la compañía se estructura en torno a cinco referencias específicas diseñadas para satisfacer las demandas de un público que busca experimentar con matices de sabores muy definidos. Entre estas opciones se encuentran Mix5, Mix Tijuana, Mix Miel y Mostaza, Mix Tex Mex y Mix Barbacoa, teniendo todas ellas el grano de maíz MisterCorn como eje central y nexo de unión. Cada una de estas variedades ha sido formulada para asegurar una experiencia sensorial compleja y equilibrada, destacando el crujido y el sazonado que caracteriza a la producción de la empresa familiar valenciana.

El desarrollo de este proyecto es el resultado de una colaboración estratégica con agencias especializadas en creatividad y comunicación digital. Desde la dirección creativa de Fuego Camina Conmigo, liderada por Uri Fernández, se destaca el propósito de subrayar la experiencia histórica de Grefusa en la elaboración de mezclas frente a alternativas de menor calidad que se comercializan en la actualidad. Por su parte, los portavoces de la marca, como Cecilia Añó, responsable de la gestión de esta línea de productos, recalcan que la excelencia de una mezcla final depende íntegramente del cuidado riguroso de cada uno de sus componentes individuales. El objetivo corporativo pasa por seguir liderando este sector de la alimentación basándose en pilares sólidos como el sabor, la innovación constante y la complicidad directa con las personas.

Impacto urbano y conversación social en el centro de Madrid

Para amplificar el alcance de este mensaje, se ha diseñado una potente estrategia de comunicación exterior que tiene como epicentro la ciudad de Madrid. Una lona publicitaria de gran formato ha sido instalada en la calle Atocha, una de las arterias más transitadas y comerciales de la capital de España. Este soporte visual replica el juego de interpretaciones planteado en las piezas audiovisuales de las redes sociales, buscando detener el ritmo apresurado de los peatones y suscitar conversaciones espontáneas en el espacio público. Esta acción de publicidad exterior se complementa con un despliegue digital coordinado que busca maximizar el impacto entre mediados y finales de este mes de junio de 2026, periodo en el que el consumo de este tipo de productos al aire libre se incrementa de forma notable.

Con casi un siglo de trayectoria en el tejido industrial español, la empresa familiar valenciana consolida su posición vendiendo cientos de millones de bolsas de aperitivos cada año. La firma ha conseguido que enseñas como Gublins, Papadelta o El Piponazo formen parte de la cultura popular de varias generaciones. La introducción de nuevas alternativas, junto con líneas orientadas hacia hábitos de consumo equilibrados como su gama horneada, refleja una capacidad constante de adaptación a las demandas sociales sin perder la esencia tradicional de sus recetas originarias. Esta campaña refuerza la idea de que los momentos de ocio merecen ingredientes seleccionados con el máximo rigor y presentados con una narrativa fresca que invite a la diversión colectiva.