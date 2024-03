L'Oréal EMEA, líder mundial en belleza, ha encontrado la clave del éxito en una estrategia de datos innovadora y personalizada, desarrollada en colaboración con Qualifio, la plataforma líder europea en recopilación de first-party y zero-party data.

Antes de la alianza con Qualifio, la estrategia de datos de L'Oréal EMEA era un archipiélago fragmentado. Cada marca utilizaba diferentes herramientas y agencias, lo que dificultaba la gestión y el análisis de la información. La falta de una brújula centralizada impedía aprovechar el potencial de los datos para crear experiencias personalizadas y relevantes para los clientes.

Qualifio: el faro que guía la estrategia

Qualifio se convirtió en el faro que guió a L'Oréal EMEA hacia un nuevo horizonte de posibilidades. La plataforma unificó la recopilación de datos en 28 marcas de 13 países, integrando seamlessly con el CRM de L'Oréal para una gestión centralizada. El proceso de onboarding, cuidadosamente diseñado, garantiza que cada marca navegue por la plataforma con seguridad y confianza. Un Customer Success Strategist de Qualifio acompaña a cada equipo en su viaje, capacitándolos para aprovechar al máximo las herramientas y creando una experiencia personalizada.

La estrategia de L'Oréal EMEA va más allá de la simple recopilación de datos

Qualifio se utiliza como un timón para activar las ventas de las marcas, impulsar el engagement de sus audiencias y fomentar la fidelización de las mismas. Diferentes tipos de campaña, que incluyen quizzes, concursos y juegos interactivos, ofrecen a las audiencias una experiencia memorable a cambio de la cuál comparten información personal con las marcas.

En el transcurso de apenas un año, los frutos de la colaboración con Qualifio se han revelado de manera impactante, destacando un desempeño que habla por sí solo. Durante este periodo, se han diseñadas y ejecutadas nada menos que 700 campañas, generando para L’Oréal EMEA más de 5,5 millones de usuarios registrados. Este alcance significativo no solo amplifica la presencia de la marca, sino que también establece un contacto directo con un público extenso y diversificado.

Un indicador revelador de este éxito reside en el hecho de que entre el 60% y el 70% de los participantes de las campañas de Qualifio se convirtieron en usuarios registrados. Esta estadística no solo resalta la eficacia de la estrategia, sino que subraya la capacidad de atraer y retener leads de manera consistente, construyendo así una base sólida de clientes potenciales. No menos impresionante es el aumento sustancial de la base de datos de clientes, erigiéndose como un activo de incalculable valor para la estrategia de marketing. Este crecimiento sustancial no solo proporciona una mina de datos para análisis y segmentación, sino que también abre puertas estratégicas para la personalización y la optimización continua de las futuras campañas.

El futuro de la experiencia del cliente: datos que empoderan

La alianza entre L'Oréal EMEA y Qualifio es un gran ejemplo que ilumina el camino hacia el futuro de la experiencia del cliente. En un mundo donde la personalización es clave, los datos se convierten en el timón que guía a las marcas hacia un mar de relaciones sólidas y duraderas.

Más allá de un caso de éxito, esta historia es una oda a la colaboración y la innovación. L'Oréal EMEA y Qualifio han demostrado que, juntos, pueden conquistar el corazón de los clientes a través de una estrategia de datos inteligente y creativa.

Pasquale Egione, Consumer Engagement Program Manager en L’Oréal EMEA, destacó la necesidad de la compañía de asegurarse de que todas sus marcas recogían los datos de la misma manera. "Decidimos elegir una solución global integrada con nuestros sistemas y gestionada por nuestro equipo central de CRM. Una solución que pudiera ser utilizada por todas nuestras marcas para lanzar sus campañas de recopilación de datos. Qualifio nos pareció la herramienta ideal para conseguirlo, aprobada desde el punto de vista legal y de seguridad por L’Oréal”.

En esencia, Qualifio facilita a las empresas la obtención de información directa de sus clientes (first-party data) y a través de interacciones voluntarias (zero- party data). A diferencia de depender exclusivamente de datos de terceros, esta plataforma permite a las marcas crear experiencias interactivas y gamificadas, utilizando herramientas como concursos, juegos, encuestas, y más de 50 formatos distintos para atraer a los clientes y alentarlos a compartir información valiosa. Su propuesta se fundamenta en ser una herramienta clave para generar compromiso y lealtad del cliente. La premisa es clara: al desarrollar experiencias divertidas e interesantes, las marcas tienen la oportunidad de conocer más a fondo a sus clientes y establecer relaciones más sólidas con ellos.

En su esfuerzo por ayudar a marcas y medios de comunicación a generar engagement y comprender a sus audiencias, Qualifio ofrece una plataforma fáciles de usar. Marcas y medios de comunicación de renombre, como L’Oréal, Unilever, MediaMarkt, Decathlon, Nestlé, Vocento, Unidad Editorial, Mr. Wonderful o DailyMail, entre otras, encuentran en Qualifio una herramienta esencial para interactuar diariamente con sus audiencias, consolidando así su presencia en el ámbito digital.