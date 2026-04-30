Coca-Cola, ElPozo y Campofrío, las marcas más elegidas por los consumidores en España

Coca-Cola, ElPozo y Campofrío son las marcas más elegidas por los españoles, según la edición 2026 del Brand Footprint de Worldpanel by Numerator, el mayor estudio global de las marcas de gran consumo que analiza las de mayor presencia y repetición en los hogares españoles.

En cifras, Coca-Cola ha obtenido 121 millones de contactos con el consumidor, seguido por ElPozo con 112,5 millones de CRP’s y Campofrío con 85,4 millones. No obstante, es la marca originaria de Murcia la que entra en más hogares, en un 73,2%; por encima del 67,7% de Coca-Cola.

Dentro del top 10, que este año sólo cuenta con una incorporación respecto al año pasado, Activia, sólo 4 marcas han crecido en las tres variables analizadas: CRP/contactos, porcentaje de hogares compradores y frecuencia de compra: ElPozo, Campofrío, Casa Tarradellas y Don Simón.

Si ampliamos la foto al top 50, hay que destacar el regreso al ranking de Pepsi, además de otras tres nuevas incorporaciones: Carbonell, La Carloteña y Philadelphia. Además, siete de cada diez marcas de este ranking han variado de posición en comparación con el año anterior, con 18 marcas que han subido y 16 que han bajado.

Estas 50 marcas tienen una presencia notable en los hogares españoles, llegando al 99,6% de ellos y estando presentes en una de cada cinco cestas de gran consumo. Además, 28 de ellas son marcas de origen español.

Precisamente, una de las notas de interés que nos deja el ranking este año es que, partiendo de las 250 principales marcas, las españolas han logrado crecer un 1,2% en CRP (en impactos), mientras que las internacionales han caído un 1,6%.

Clasificación autonómica y sectorial

De las muchas maneras de ver el ranking, una de ellas es por comunidades autónomas. Aquí hay que destacar a ElPozo, que lidera en 7 de ellas (Galicia, Extremadura, Andalucía, Com. Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias).

Coca-Cola lidera, en cambio, en cinco comunidades, que son Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón y Cataluña. Por su parte, Central Lechera Asturiana es la número 1 en Asturias y La Rioja; mientras que Campofrío hace lo propio en Castilla y León y Cantabria. Danone, a su vez, está al frente en País Vasco.

Y por sectores, en el caso del consumo dentro del hogar, no se han registrado cambios de liderazgo en alimentación (ElPozo), bebidas (Coca-Cola), lácteos y alternativas vegetales (Central Lechera Asturiana), droguería (Fairy), higiene y cuidado personal (Colgate) y frutas y verduras (Plátano de Canarias).

Sin embargo, donde ha habido más movimiento es precisamente en ésta última, en frutas y verduras, con una nueva incorporación, Cebollas Tara, que entra de lleno en el puesto 3 por delante de Florette y Fresón de Palos.

Fuera del hogar, hay mucha estabilidad en ambos top 5, con Coca-Cola y Lays como las más elegidas en bebidas y alimentación, aunque destacan Cabreiroá y Nestlé que se incorporan al top 5.

En cuanto a fabricantes, un total de siete empresas logran superar los 100 millones de contactos anuales con los consumidores, con Nestlé al frente un año más, seguido por Danone, Coca-Cola, Sigma Foods, P&G, ElPozo y Mondelez.

Palancas para crecer

El Brand Footprint no sólo indaga en las marcas más presentes en los hogares españoles, sino que además analiza las palancas que usan para crecer. Según María Josep Martínez-Abarca, directora general de Worldpanel by Numerator, “maximizar la penetración sigue siendo clave para crecer. Innovar con éxito, apoyar las marcas con publicidad, realizar promociones efectivas, y trabajar con la distribución es lo más eficaz”.

Con respecto a la innovación, este año han crecido el número de innovaciones realizadas por el top 50 de las marcas por primera vez desde 2021, hasta un 27%, diez puntos porcentuales más que hace un año.

Además, la brecha de éxito de las marcas más innovadoras en el top 50 frente a las que están fuera de ese ranking se ha ampliado en el último año, 50% frente a 14%; cuando el año pasado la diferencia era de 17 puntos porcentuales.

En cuanto a la publicidad, una de cada tres marcas que incrementaron inversión publicitaria han escalado o mantenido en el ranking este año; mientras que casi nueve de cada diez siguen apostando por la televisión. Hay que recordar que, de cada 100 euros que vende una marca, los medios son responsables del 8,3%, según Worldpanel by Numerator. Y la televisión lineal es la que más aporta de entre todos los canales con el 53,8%.

Las promociones son de nuevo una palanca muy activa entre las marcas más presentes en los hogares españoles, con una cuota promocional del 29,3%, creciendo de forma sostenida desde 2022 y ya una de cada tres marcas que aumentaron su presión promocional el año pasado lograron crecer en CRPs.

Finalmente, sobre el punto de venta, el informe concluye que 3 de cada 5 marcas han optimizado su presencia en al menos tres canales de compra.