La Cámara de Comercio de Madrid y SHEIN impulsan la internacionalización digital de las marcas españolas

La internacionalización de las empresas españolas experimenta un impulso estratégico gracias a la renovación del acuerdo entre la plataforma global de moda y estilo de vida SHEIN y la Cámara de Comercio de Madrid. Por segundo año consecutivo, ambas entidades han consolidado un acuerdo orientado a fortalecer la capacidad de exportación digital y la visibilidad de las marcas locales en el mercado exterior. Esta colaboración fomenta el desarrollo de dos jornadas dedicadas específicamente para acercar a los emprendedores las herramientas operativas y las ventajas logísticas que ofrece el comercio electrónico como SHEIN.

La primera de estas sesiones se ha celebrado ya en el Palacio de Santoña en Madrid, centrado en el marketplace como palanca de internacionalización directa hacia el cliente final. El evento ha reunido a sesenta directivos, emprendedores y representantes institucionales, generando así un espacio de análisis profundo sobre cómo la digitalización y las plataformas globales pueden evitar los riesgos asociados a la apertura de nuevos mercados geográficos. Durante el encuentro, las autoridades autonómicas y sectoriales de Madrid incidieron en la importancia de adoptar canales digitales para darle una mayor resiliencia al tejido empresarial local ante las dificultades que puede presentar la economía a nivel global.

El avance del ecommerce a través de grandes escaparates virtuales como SHEIN, nos confirma la evolución de la plataforma, donde el número de vendedores españoles ha pasado de 70 marcas registradas hace 2 años a más de 1000 firmas activas en la actualidad. Este aumento permite a los negocios locales conectar directamente con los consumidores europeos, superando los 150 millones de usuarios activos al mes, además de abrir las puertas a la comercialización en más de 170 países. La infraestructura logística y el soporte de marketing que asumen estos marketplace facilitan que las pequeñas y medianas empresas se centren en la calidad del producto y la gestión interna de sus existencias.

En las ponencias que tuvieron lugar en el encuentro, destacaron los aspectos operativos que suelen condicionar el éxito de la exportación digital, como las estrategias de posicionamiento, el análisis de los hábitos de consumo y la convivencia entre las tiendas en línea propias de las marcas y los grandes distribuidores externos. Los responsables de la gestión de estos canales explicaron que el modelo comercial permite a las empresas nacionales retener el control absoluto sobre sus catálogos y políticas de precios, a la vez que delegan las complejidades como la atención al cliente internacional y las aduanas en la estructura del socio tecnológico.

Las ponencias también sirvieron para exponer casos prácticos de éxito empresarial, como la trayectoria de la firma Kappa dentro de la SHEIN, sirviendo de referencia de buenas prácticas para las corporaciones que planean iniciar su expansión. Asimismo, desde el punto de vista institucional, se expusieron los programas públicos y los mecanismos de financiación disponibles a través de la Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid, destinados a subvencionar y tutorizar los procesos de transformación digital exterior de las marcas españolas.

Al final del encuentro, los analistas de comercio internacional de la cámara madrileña recordaron que las empresas precisan canales que aporten agilidad frente a las variaciones regulatorias y geográficas. El comercio electrónico se perfila así como una vía idónea para testar la aceptación de productos en mercados exteriores con inversiones iniciales reducidas, siempre y cuando la actividad se integre de forma coherente dentro de la planificación comercial global de cada compañía.