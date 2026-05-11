Noticia Marcas

La Cámara de Comercio de Madrid y SHEIN impulsan la internacionalización digital de las marcas españolas
La Cámara de Comercio de Madrid y SHEIN impulsan la internacionalización digital de las marcas españolas

Por Redacción - 17 Junio 2026

La internacionalización de las empresas españolas experimenta un impulso estratégico gracias a la renovación del acuerdo entre la plataforma global de moda y estilo de vida SHEIN y la Cámara de Comercio de Madrid. Por segundo año consecutivo, ambas entidades han consolidado un acuerdo orientado a fortalecer la capacidad de exportación digital y la visibilidad de las marcas locales en el mercado exterior. Esta colaboración fomenta el desarrollo de dos jornadas dedicadas específicamente para acercar a los emprendedores las herramientas operativas y las ventajas logísticas que ofrece el comercio electrónico como SHEIN.

La primera de estas sesiones se ha celebrado ya en el Palacio de Santoña en Madrid, centrado en el marketplace como palanca de internacionalización directa hacia el cliente final. El evento ha reunido a sesenta directivos, emprendedores y representantes institucionales, generando así un espacio de análisis profundo sobre cómo la digitalización y las plataformas globales pueden evitar los riesgos asociados a la apertura de nuevos mercados geográficos. Durante el encuentro, las autoridades autonómicas y sectoriales de Madrid incidieron en la importancia de adoptar canales digitales para darle una mayor resiliencia al tejido empresarial local ante las dificultades que puede presentar la economía a nivel global.

El avance del ecommerce a través de grandes escaparates virtuales como SHEIN, nos confirma la evolución de la plataforma, donde el número de vendedores españoles ha pasado de 70 marcas registradas hace 2 años a más de 1000 firmas activas en la actualidad. Este aumento permite a los negocios locales conectar directamente con los consumidores europeos, superando los 150 millones de usuarios activos al mes, además de abrir las puertas a la comercialización en más de 170 países. La infraestructura logística y el soporte de marketing que asumen estos marketplace facilitan que las pequeñas y medianas empresas se centren en la calidad del producto y la gestión interna de sus existencias.

En las ponencias que tuvieron lugar en el encuentro, destacaron los aspectos operativos que suelen condicionar el éxito de la exportación digital, como las estrategias de posicionamiento, el análisis de los hábitos de consumo y la convivencia entre las tiendas en línea propias de las marcas y los grandes distribuidores externos. Los responsables de la gestión de estos canales explicaron que el modelo comercial permite a las empresas nacionales retener el control absoluto sobre sus catálogos y políticas de precios, a la vez que delegan las complejidades como la atención al cliente internacional y las aduanas en la estructura del socio tecnológico.

Las ponencias también sirvieron para exponer casos prácticos de éxito empresarial, como la trayectoria de la firma Kappa dentro de la SHEIN, sirviendo de referencia de buenas prácticas para las corporaciones que planean iniciar su expansión. Asimismo, desde el punto de vista institucional, se expusieron los programas públicos y los mecanismos de financiación disponibles a través de la Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid, destinados a subvencionar y tutorizar los procesos de transformación digital exterior de las marcas españolas.

Al final del encuentro, los analistas de comercio internacional de la cámara madrileña recordaron que las empresas precisan canales que aporten agilidad frente a las variaciones regulatorias y geográficas. El comercio electrónico se perfila así como una vía idónea para testar la aceptación de productos en mercados exteriores con inversiones iniciales reducidas, siempre y cuando la actividad se integre de forma coherente dentro de la planificación comercial global de cada compañía.

Contenidos relacionados
Heineken y Madring sellan un acuerdo estratégico para llevar el gran premio de F1 de españa más allá de la pista
El Real Madrid y Emirates amplían su histórica alianza y Patrocinio hasta 2031
Estrella Damm celebra 150 veranos de historias mediterráneas con el lanzamiento del teaser de su nueva campaña
Más Leídos
Sí, hay empresas de marketing comercializando servicios supuestamente basados en la escucha activa en tiempo real a través de dispositivos inteligentes
Cómo Mahou San Miguel y María Pombo transforman el marketing de influencia con Yuzz
El nuevo posicionamiento de marca se enfoca en la optimización para los motores de inteligencia artificial
El Audio Digital alcanza al 82% de los internautas y consolida su papel en las estrategias publicitarias
El gran problema de la IA no es de tecnológico: es de atención
La nueva ley de IA en España obligará a las empresas a replantear su gobierno del dato y sus arquitecturas de inteligencia artificial
El 65% de los españoles se siente más conectado con las marcas durante el Mundial
Bad Bunny conquista España: cuando un artista deja de vender música para convertirse en un fenómeno cultural, económico y publicitario
Cómo mejorar el Share of model voice y la autoridad de marca en la era del GEO y la inteligencia artificial
El posicionamiento SEO y GEO actual ante el nuevo ciclo de decisión del consumidor
Estrategias de GEO y SEO en 2026 para dominar el posicionamiento en España
Del SEO al algoritmo de la confianza: La inteligencia artificial se consolida como el principal mediador entre marcas y consumidores
más contenidos
Continua Leyendo...
Losers Café la campaña de Oatly en Ciudad de México orientada a los derrotados del fútbol
Los rankings de Billionhands se consolidan como nuevo formato de contenido digital
La original campaña de wecamp que lleva el confort de la naturaleza al asfalto de Madrid y Barcelona
La Cámara de Comercio de Madrid y SHEIN impulsan la internacionalización digital de las marcas españolas
Contenidos Patrocinados
Un gran triunfo entre los más pequeños: cómo el comerciante de juguetes Bambule entusiasma a los niños de toda Europa con los mercados en línea Kaufland
Cómo conseguir trabajo en marketing en 2026: lo que buscan realmente las empresas españolas
Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google
El nuevo algoritmo de Instagram: por qué guardar vale más que dar “me gusta”
ADS
Promocionados
La entrevista ya no empieza en la sala: empieza en tu pantalla
Por qué una página web sólida transforma a las empresas emergentes en marcas en las que vale la pena invertir
Elegir un MBA en España: una decisión de inversión, no solo de formación
Por qué cada vez más pymes trabajan con Apple: guía para integrar su ecosistema en tu empresa